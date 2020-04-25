ایرج رحمانپور پژوهشگر، شاعر و از استادان شناخته شده موسیقی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازهترین فعالیتهای خود در عرصه موسیقی بیان کرد: پیش از ماجرای شیوع ویروس کرونا همراه با صادق چراغی از نوازندگان و پژوهشگران موسیقی نواحی مشغول ضبط یک آلبوم بر اساس اشعار خود بودم و هدفم هم دربرگیری گستره بیشتری از مخاطبان بود، اما متاسفانه به دلیل پیشگیری از بیماری، تصمیم به توقف ضبط آلبوم گرفتیم. امیدوارم بعد از به پایان رسیدن بحران شیوع این ویروس، بتوانم ضبط آلبوم را دنبال کنم.
این خواننده افزود: اتفاقاً در زمانی که همه ما دوران در خانه ماندن و قرنطینه را سپری میکنیم، به فکر این افتادم تا بر اساس مویهها و هورههای لری و همراهی نوازندههای شناختهشده سرزمینم لرستان، کارهایی را طراحی کنیم که به نوعی مرتبط با بحران ویروس کرونا در دنیا باشد. اما خب شرایط به گونهای است که فاصلهها نمیگذارد ارتباط چندانی با نوازندهها و هنرمندان داشته باشم اما به طور حتم شرایطی را فراهم میکنم که بتوانم در تولید این ملودیها اقداماتی را انجام دهم.
رحمانپور که در منطقه لرستان به «زخمه زاگرس» نیز شهرت دارد، در بخش دیگری از صحبتهای خود بیان کرد: خیلی دوست داشتم که در قالب و شمایلی شادمانهتر و سرزندهتر سال نو و عید نوروز را به مردم سرزمینم ایران تبریک بگویم، اما باور کنید از ماجرای زلزله سرپل ذهاب کرمانشاه تا این روزهایی که درگیر بیماری کووید ۱۹ هستیم، نه شرایط برگزاری کنسرت را پیدا کردهام و نه آنقدر انرژی داشتم که بخواهم کاری را انجام دهم. ضمن اینکه مدتهاست به دلیل عدم حمایتها و کمتوجهیهایی که به موسیقی نواحی ایران میشود، دلم زخمی است و اصلاً هم نمیدانم چرا این موسیقی که به ریشهها و ارزشها وابسته است این چنین مورد بیمهری قرار گرفته است.
وی افزود: مجموعههایی چون خانه موسیقی، انجمن موسیقی و هر نهاد دیگر، موظف به حمایت از موسیقی اقوام هستند اما نمیدانم چرا آن قدر که باید و شاید از این حمایتها خبری نیست. این موسیقی آن قدر شرف و لیاقت دارد که بتواند مورد حمایت ۱۰۰ درصدی قرار گیرد. اما گویا گوش هیچکس بدهکار این حرفها نیست و در این شرایط از هر موسیقی میتوان حرف زد جز موسیقی نواحی که این چنین بی کس و کار شده است.
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