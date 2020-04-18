به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا گلپایگانی به همراه صالحی مدیر کل معماری و ساختمان از طریق جلسه ویدئوکنفرانس با معاونین شهرسازی مناطق ۲۲ گانه در جریان فعالیت‌های کارگاه‌های ساختمانی قرار گرفته و پیرو این جلسه دستور العمل رعایت مسائل بهداشتی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کارگاه‌های ساختمانی در شهر تهران برای اجرا ابلاغ شد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: همزمان با آغاز سال جدید با ابلاغ بخشنامه طرح استقبال از بهار، کارگاه‌های ساختمانی تعطیل شد و سپس با توجه به شرایط خاص کنترل بیماری کرونا، مجدداً با ابلاغ بخشنامه مدیریت بحران شهر تهران تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی تمدید شد.

وی افزود: با توجه به شرایط ایجاد شده در کنترل بیماری و کاهش مبتلایان با ابلاغ بخشنامه تکمیلی در هفته گذشته، فعالیت کارگاه‌های ساختمانی از ۲۱ فروردین ماه بلامانع اعلام شد و کلیه فعالیت‌های کارگاهی اعم از ساخت و ساز و گود برداری و غیره به روال عادی برگشت.

گلپایگانی گفت: با توجه به شرایط موجود و خاص، فاصله گذاری اجتماعی و رعایت مسائل بهداشتی در تمامی فعالیت‌ها و بخش‌ها، این موضوع نیز در کارگاه‌های ساختمانی با توجه به بخشنامه‌های ستاد مدیریت بحران، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی مورد توجه ویژه ای قرار گرفت.

وی افزود: با عنایت به تأکید شهرداری تهران بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی، دستور العمل جامع بهداشتی و سلامت کارگاه‌های ساختمانی تدوین شد که در این دستور العمل سعی شده است تا تمامی مسائل و موارد مهم بهداشتی برای افراد فعال در محیط‌های کارگاهی مد نظر قرار گیرد تا محیط کارگاهی نیز از نظر بهداشتی تهدیدی را متوجه افراد شاغل در کارگاه‌ها و ساکنین محلات نکند.

معاون شهرسازی در خصوص ابلاغیه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کارگاه‌های ساختمانی شهر تهران تأکید کرد: با رعایت موارد ذیل درصدد هستیم تا از میزان ابتلای افراد و گسترش بیماری کاسته شود و در مکان کارگاهی محیطی بهداشتی برای افراد شاغل و سایر افرادی که به کارگاه‌های ساختمانی تردد می‌کنند فراهم شود.

وی افزود: بر این اساس دستور العمل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در کارگاه‌های ساختمانی شهر تهران در موارد بهداشتی در قالب بنر آماده و به مناطق ارسال شده و مناطق نیز موظف شدند تا این موارد را به کارگاه‌های ساختمانی ابلاغ و بنر حاوی ضوابط بهداشتی را در کارگاه‌های ساختمانی نصب کنند.

در ادامه معاون شهرسازی تأکید کرد: مهندسان ناظر در قالب مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان مسئول مستقیم نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل بهداشتی کارگاه‌های ساختمانی هستند.

وی افزود: مالکان ساختمان هم موظف هستند تا موارد اعلامی را در کارگاه‌های ساختمانی نصب و به دقت به اجرا در آورند.

وی گفت: مهندسان ناظر در کارگاه‌های ساختمانی موظف هستند تا پانزدهم اردیبهشت ماه با تهیه چک لیست موارد مطرح شده را بررسی، تأیید و نتیجه را به مناطق و اداره کل معماری و ساختمان ارائه کنند.

گلپایگانی در پایان با اشاره بر اینکه شهرداری تهران همواره در اجرای هوشمند فاصله گذاری اجتماعی پیش قدم بوده ابراز امیدواری کرد با رعایت مسائل و ضوابط بهداشتی و دقت مستمر در اجرای تمامی بندها مطابق با دستورالعمل، محیطی بهداشتی و ایمن برای شاغلان در کارگاه‌های ساختمانی فراهم شود.

شایان ذکر است موارد ابلاغی شامل موارد ذیل است:

-شستن دست‌ها با آب و صابون و تأمین مواد شوینده بهداشتی مناسب توسط مالک و مجری؛

- تب‌سنجی از کلیه کارگران و مهندسان و پرهیز از دست دادن و حفظ فاصله اجتماعی با سایر افراد (عدم استفاده از تب‌سنج زیرزبانی)؛

- ساخت سرویس بهداشتی- حمام و گذاشتن سطل زباله دردار در محل کارگاه ساختمانی (اسکان فقط ویژه نگهبان و با تمهیدات خاص و فضای مناسب)؛

- ضدعفونی - گندزدایی و نظارت کافی سرپرست کارگاه بر بهداشت محیط (اتاق‌ها - سرویس بهداشتی و تجهیزات موجود)؛

- پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه با دستمال و خودداری از لمس چشم - بینی و دهان؛

- تأمین و استفاده از ماسک بهداشتی - دستکش و ماسک طلقی برای همه پرسنل کارگاه (کارگران و مهندسان)؛

- عدم استفاده از تجهیزات و وسایل مشترک شامل (کلاه ایمنی - دستکش - لباس - کمربند ایمنی …)؛

- عدم صرف غذا توسط کارگران و عوامل ساختمانی به‌صورت متمرکز و تجمیعی؛

- خودداری از مصرف محصولات خام و نیم‌پز و همچنین کشیدن قلیان و دخانیات در محل کارگاه ساختمانی؛

- عدم حضور افراد بالای ۶۰ سال و افراد دارای سابقه بیماری و ضعف بدنی.

لازم به ذکر است: در صورت بروز بیماری موضوع می‌بایست سریعاً به سرپرست کارگاه اطلاع داده شود؛ همچنین در صورت نیاز شماره‌های سامانه‌های مدیریت شهری: ۱۳۷ - مرکز نظارت همگانی شهرداری: ۱۸۸۸ -اورژانس کشور: ۱۱۵ - سازمان امداد و نجات: ۱۱۲ - سوالات کرونایی: ۴۰۳۰ آماده پاسخگویی و رسیدگی به مطالبات کلیه شهروندان محترم می‌باشند.