خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: «ممنوعیت و برخورد با عرضه فرآورده‌های خام دامی نظیر گوشت، مرغ، تخم مرغ، آبزیان در بازارچه‌های محلی و خودروهای سیار و کنار جاده‌ای توسط سازمان دامپزشکی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حیطه وظایف مربوطه و تفاهم‌نامه فی‌مابین‌» این یکی از بندهای ۱۱ گانه دامپزشکی برای مقابله با کرونا است که متأسفانه در شهر کرمانشاه چندان به آن پرداخته نشده است.

عرضه گوشت گرم لاشه‌های غیرمجاز در مناطق مختلف شهر به ویژه در مناطق حاشیه شهر به چشم می‌خورد و بسیاری از افراد بدون هیچ مزاحمتی با این فعالیت‌ها چوب حراج به سلامتی شهروندان می‌زنند.

متولیان برخورد با این موارد هم هر یک با انداختن توپ به زمین دیگری به نوعی سعی دارد از زیر بار این موضوع شانه خالی کند و با این وجود روزبه‌روز تعداد واحدهای ثابت و سیار عرضه لاشه‌های غیرمجاز و مرغ زنده در سطح شهر افزایش می‌یابد.

دامپزشکی برای جمع‌آوری مرغ‌فروشی‌های سیار همکاری نمی‌کند

رئیس اتحادیه مرغ و ماهی فروشان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معضلات عرضه مرغ خارج از شبکه را بارها طی انجام مکاتبه به مسئولان اعلام کردیم اما به نتیجه‌ای نرسیدیم در این میان نقش اداره دامپزشکی با وجود اینکه مسئول تأمین سلامت دام و طیور است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی افزود: متأسفانه در میادین اصلی شهر نظیر میدان شهدا و نیایش شاهد عرضه مرغ گرم در کنار هستیم در حالی که مرغ باید کشتار روز باشد و در یخچال نگهداری شود.

رئیس اتحادیه مرغ و ماهی فروشان کرمانشاه گفت: با وجود شیوع کرونا وانت بارها و خودروهای سیار کنار خیابان نسبت به عرضه مرغ اقدام می‌کنند در حالی که هوا رو به گرمی است و از صبح تا غروب زیر نور آفتاب قرار دارند و فردا دوباره همان مرغ‌های به فروش نرفته به مردم عرضه می‌شود.

غلامی تصریح کرد: اگر با مصرف این مرغ‌ها مشکلی برای سلامتی مردم ایجاد شود کسی پاسخگو نیست زیرا این افراد سیار هستند.

وی از مراجعه حضوری به دامپزشکی و بهداشت برای برخورد با عرضه خارج از شبکه مرغ خبر داد که بی نتیجه مانده است و افزود: مرغ باید در یخچال و در دمای مشخص نگهداری شود، نه کنار خیابان و در سبد عرضه شود با این حال با این افراد برخوردی نشده است.

دامپزشکی: دستگاه‌های متولی موظف به برخورد با این فعالیت‌ها هستند!

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برخورد با مرغ فروشی‌های سیار اظهار داشت: طبیعتاً در این خصوص دستگاه‌های متعددی متولی برخورد هستند، دامپزشکی در خصوص خطرات ناشی از این اقدام غیربهداشتی مکرراً اخطار داده است و دستگاه‌های متولی موظف به برخورد و جمع آوری این گونه فعالیت‌ها هستند.

امید حاج محمدی افزود: همچنین دامپزشکی در مورد تک تک متخلفین اعلام جرم کرده و پرونده قضائی تشکیل داده و با همکاری اکیپ‌های مشترک کار برخورد با موارد تخلف حتی ضبط ادوات و خودروها را در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه بیان کرد: تا ساماندهی کامل و جمع شدن این پدیده غیر بهداشتی فعالیت‌ها ادامه خواهد یافت. اکیپ‌ها به صورت فعال و مستمر در سطح شهر کار برخورد با این موارد را انجام می‌دهند و در قالب این اکیپ‌ها سایر دستگاه‌ها نیز حضور دارند.

حاج محمدی عنوان کرد: پرونده‌های قضائی جهت توقیف خودروها تشکیل شده و در حال پیگیری است. در راستای برخورد با متخلفین اکیپهای مشترک تشکیل، موافقت دستگاه قضائی اخذ و پرونده قضائی برای متخلفین تشکیل شده همچنین ادوات و تجهیزات متخلفین جمع آوری و جلسات متعدد آموزشی و فیلم‌های آموزشی نیز تشکیل شده است.

اجراییات: برای برخورد خلاء قانونی داریم

مدیر اجراییات شهرداری کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشتار غیرمجاز ممنوع است و با عوامل آن برخورد و نسبت به معدوم سازی گوشت با حضور نمایندگان بهداشت، دامپزشکی و اتاق اصناف اقدام می‌شود.

شهبازی افزود: عده‌ای عرضه مرغ خارج از شبکه را شغلی برای خود می‌دانند و با وجود برخورد و متضرر شدن باز هم تکرار می‌کنند.

مدیر اجراییات شهرداری کرمانشاه گفت: در این میان با واحدهای عرضه مرغ زنده برخورد و نسبت به پلمب آنها اقدام می‌شود اما بلافاصله فک پلمب می‌شوند و در این راستا حکم قانونی محکمی برای برخورد با این افراد وجود ندارد.

شهبازی تصریح کرد: برای برخورد با واحدهای عرضه مرغ سیار که در میادین شهر مستقر می‌شوند از قضات حکم برخورد با آنها اخذ شده قرار است از طریق پلیس راهور نسبت به توقیف آنها اقدام شود.

وی عنوان کرد: این افراد شاکی خصوصی هم دارند زیرا علاوه بر اینکه مرغ آنها کشتار روز نیست همچنین ترازوی آنها نیز ایراداتی دارد.

این مسئول بیان کرد: مرغ‌های عرضه شده توسط وانت بارهای یخچال دار که در میادین اصلی شهر مستقر می‌شوند باید برگ قرنطینه و تاریخ انقضا داشته باشد که البته در بسیاری از موارد این اسناد جعلی است و مرغ آنها کشتار روز نیست بنابراین درصدد برخورد با آنها هستیم و مرغ‌های عرضه شده در صورتی که در حال فاسد شدن باشند معدوم می‌شوند.

وی افزود: در دو شیفت صبح و عصر با واحدهای عرضه مرغ سیار و زنده فروشی‌ها که خارج از شبکه نسبت به توزیع اقدام می‌کنند، برخورد می‌شود.

شهبازی گفت: این معضلات بیشتر در جعفر آباد دیده می‌شود و عمدتاً از این منطقه به دیگر نقاط سطح شهر عرضه می‌شود با این حال پس از هربار پلمب واحدهای زنده فروشی مرغ، آنها مجدد نسبت به فک پلمب اقدام می‌کنند و با وجود معرفی این افراد به دستگاه قضائی با آنها اقدام جدی انجام نشده که البته مراتب به صورت مکتوب به فرمانداری اطلاع داده شد.

بهداشت: فرمانداری، راهور و اجراییات برخورد نمی‌کنند

کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وظیفه برخورد با مشاغل مزاحم، دوره‌گردها و واحدهای عرضه مرغ خارج از شبکه بر عهده اداره اجراییات شهرداری است.

بهمن خدادادیان افزود: بحث استقرار خودروهای عرضه مرغ و همچنین میوه فروشی‌های سیار، دوره گردها و دست‌فروشان در میدان نیایش در چند جلسه به اطلاع مسئولان رسید اما متأسفانه تاکنون نیروهای راهنمایی و رانندگی حضور نیافته‌اند.

کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: این حضور سبب ازدحام و ایجاد ترافیک می‌شود با این حال از سوی راهور و اداره اجراییات برخوردی انجام نشده است.

این مسئول گفت: همچنین مراتب به اطلاع فرمانداری رسیده با این حال تاکنون اقدامی انجام نشده است.

بر اساس این گزارش، دود اغماض با این گونه فعالیت‌ها به بهانه بیکاری تنها به چشم شهروندانی می‌رود که به دلیل درآمد کم به خاطر چند هزار تومان ارزان‌تر به این مراکز برای تهیه مایحتاج پروتئینی خود مراجعه می‌کنند و برخورد بیشتر با این افراد در این ایام ضرورت بیشتری دارد.