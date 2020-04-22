به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، در نتیجه تشدید سریع عرضه مازاد نفت در بازارهای جهانی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا، بزرگترین شرکت مستقل ذخیرهسازی نفت خام جهان اعلام کرد که تمامی ظرفیت خود را اجاره داده است.
جرارد پائولیس، مدیر ارشد مالی شرکت رویال ووپاک در مصاحبهای گفت: تمام ظرفیت ذخیرهسازی نفت شرکت ووپاک در جهان که تحت تعمیر و بازسازی نیست در حال حاضر در است و باید گفت که ما آنها شرکتی در جهان نیستیم که ظرفیت آن لبریز شده است.
شرکت ووپاک به دنبال این است که هر چه زودتر تعمیرات مخازن خود را به اتمام برساند تا هر چقدر میتواند فضای خالی در اختیار شرکتهای نفتی قرار دهد.
کوین ونبیک، یک کارگزار ذخیرهسازی نفت خام از شرکت «اودین استورج سولوشن» سنگاپور میگوید: پیدا کردن محل ذخیرهسازی نفت در این بازار به شدت کار سختی شده است.
ووپاک اوپراتور ۳ مرکز بزرگ نفتی جهان، سنگاپور، نتردام و فوجیره است.
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