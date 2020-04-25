افزایش ۷۳ درصدی کشف جرایم سایبری در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین صادقی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه کشف جرایم سایبری در استان طی سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۷۳ درصد افزایش‌یافته است، اظهار داشت: برداشت اینترنتی از حساب بانکی افراد در صدر جرایم سایبری در سال گذشته قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد جرایم سایبری در استان سمنان با هوشیاری مأموران انتظامی در سال گذشته کشف شد، خاطرنشان کرد: آمار کشف پرونده‌های مربوط به برداشت اینترنتی از حساب افراد در سال ۹۸ در مقایسه با سال قبل از آن ۲۰۵ درصد افزایش یافت.

رئیس پلیس فتا استان سمنان بابیان اینکه کلاه‌برداری رایانه‌ای، هتک حیثیت و مزاحمت اینترنتی از دیگر تخلفاتی است که طی یک سال گذشته در استان رخ‌داده است، افزود: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مهم‌ترین رویکردهای پلیس فتا است.

صادقی با تأکید بر لزوم توجه به توصیه‌های امنیتی پلیس برای جلوگیری از افشاء اطلاعات شخصی افراد در فضای مجازی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارها در جلوگیری از وقوع جرایم سایبری، توجه به هشدارهای پلیس فتا است.

وی بابیان اینکه برخورد جدی و قاطع با مجرمان سایبری در دستور کار قرار دارد، گفت: کاربران فضای مجازی در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به این نهاد گزارش کنند.