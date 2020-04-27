افتتاح حدود نیم میلیون مترمربع فضاهای آموزشی تا پایان سال ۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدتقی نظرپور از افتتاح حدود نیم میلیون مترمربع فضاهای آموزشی، کمک آموزشی، پژوهشی، رفاهی و خدماتی در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری تا پایان سال ۱۳۹۹ خبر داد.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری به‌عنوان کانون‌های اصلی تولید دانش و فناوری جایگاه ویژه‌ای در رشد و بالندگی آموزش عالی کشور دارا هستند. تولید علم با توجه به پیشرفت سریع علم و دانش در جهان نیازمند بازنگری است، بنابراین سوق دادن دانشگاه‌ها به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم همراه با تولید دانش مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان و بسترسازی برای اشتغال جوانان و روزآمد کردن و ارتقای علمی و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به منظور دستیابی ایران ۱۴۰۴ به جایگاه اول منطقه در اولویت برنامه‌های آموزش عالی قرار دارد.

به گفته معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی نیازمند توسعه متناسب زیرساخت‌ها با اهداف سیاست‌گذاری شده به همراه تامین منابع لازم هستند.

وی افزود: در حال حاضر تعداد ۲۶۰ طرح عمرانی با زیربنای حدود یک میلیون و ششصدهزار مترمربع با کاربری‌های آموزشی، کمک آموزشی، پژوهشی، رفاهی و خدماتی در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در دست احداث است. در حال حاضر، تعداد ۷۶ پروژه از کل ۲۶۰ طرح با زیربنای حدودی ۵۱۵، ۰۰۰ مترمربع از پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد برخوردارند که امیدواریم با تأمین بودجه موردنیاز در سال جاری به بهره‌برداری برسند.

نظرپور خاطرنشان کرد: ۵۳ پروژه در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری با پیشرفت فیزیکی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و با زیربنای حدودی ۲۶۸، ۰۰۰ مترمربع وجود دارند که با مساعدت و همّت مسئولان محترم و در صورت تأمین اعتبار به مبلغ ۵,۹۰۰ میلیارد ریال، امکان افتتاح و بهره‌برداری از آنها در سال جاری و یا حداکثر در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ فراهم خواهد شد.