برگزاری راهپیمایی روز قدس بستگی به شرایط کشور در کرونا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در جلسه کشوری برگزاری مراسم روز جهانی قدس با بیان اینکه روز جهانی قدس تعطیل ناپذیر است، در مورد چگونگی برگزاری راهپیمایی قدس در سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: در مورد چگونگی بزرگداشت روز قدس در کشور پیشنهادات مختلفی مطرح شده است و باید در مورد این پیشنهادات تصمیم گیری شود.

برگزاری راهپیمایی روز قدس بستگی به کرونا دارد

لطفی با بیان اینکه بزرگداشت مراسم روز جهانی قدس با پایبندی کامل به مصوبات ستاد ملی کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود، افزود: تا روزهای منتهی به روز قدس تصمیم قطعی در مورد چگونگی برگزاری راهپیمایی قدس در استان‌ها و شهرستان‌ها را اعلام نمی‌کنیم و باید ببینیم شرایط بهداشتی کشور در مورد موضوع کرونا چگونه است.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود، نمی‌توانیم نسخه واحدی را برای تمام کشور در مورد چگونگی برگزاری روز قدس داشته باشیم و باید متناسب با شرایط در هر منطقه تصمیم گیری کنیم.

لطفی سه پیشنهاد راهپیمایی خودرویی، استفاده از فضای مجازی و راهپیمایی زنجیره انسانی را در خصوص برگزاری مراسم روز جهانی قدس امسال دانست و گفت: ما باید بدانیم که روز جهانی قدس یک روز جهانی است و مانند مراسم بزرگداشت امام خمینی (ره) مناسبت داخلی نیست که ما آن را تعطیل کنیم.

راهپیمایی در روز قدس تنها در شهرهای سفید برگزار می شود

به گزارش مهر، لطفی با تاکید بر اینکه با توجه به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت کشور به مناطق مختلف سفید، زرد و قرمز تقسیم شده گفت: با توجه به اینکه این تقسیم بندی ها را داریم و در مناطق سفید نماز جمعه برگزار و مساجد باز می‌شود، در این شهرها می‌توانیم راهپیمایی داشته باشیم، البته راهپیمایی در این شهرها برخلاف سال‌های گذشته بعد از نماز جمعه و با رعایت اصول بهداشتی برگزار می‌شود.

برنامه جایگزین برای بزرگداشت ارتحال امام(ره) داریم

لطفی با اشاره به تعطیلی مراسم ۱۴ خرداد گفت: قرار است فعالیت‌های فرهنگی جایگزین مراسم بزرگداشت امام خمینی (ره) شود به نوعی دیگر و با توجه به فعالیت جایگزین، آن را جبران کرد؛ اما روز قدس چون یک روز جهانی است، نمی‌توان آن را با فعالیت‌های فرهنگی تغییر داد و نیازمند یک فعالیت میدانی با اجرای ابلاغیات و مصوبات مورد نیاز و اجرای فاصله گذاری اجتماعی است.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی راهپیمایی خودرویی، فعالیت در فضای مجازی و به آتش کشیدن پرچم‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا با حفظ فاصله اجتماعی در خیابان‌ها را از جمله برنامه‌ها برای روز قدس امسال دانست و گفت: این برنامه‌ها فعلاً برنامه‌هایی هستند که برای این روز در نظر گرفته شده اند و قطعیتی برای اجرای آن‌ها وجود ندارد. این برنامه‌ها با توجه به ظرفیت شهرها و تدابیری که سایر دستگاه‌های کشور می‌گیرند و با توجه به شدت و ضعف شیوع کرونا در شهرها و مناطق مختلف به صورت قطعی تصمیم گیری و در چند روز آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

واکنش به دروغ پردازی رسانه های بیگانه

لطفی با اشاره به برخی فضا سازی های رسانه های بیگانه درباره اینکه جمهوری اسلامی ایران برای اینکه راهپیمایی روز جهانی قدس را برگزار کند تعداد مبتلایان به کرونا و فوتی ها را به تدریج روبه کاهش اعلام می کند، گفت: این رسانه ها از ابتدای فروردین در حال زمینه سازی هستند و با انتشار اخباری اعلام می کنند که ایران به تدریج تا قبل از ۲ خرداد و روز جهانی قدس تعداد کشته ها بر اثر کرونا را به صفر می رساند، باید بگوئیم مطالبی که رسانه های بیگانه مطرح می کنند کذب است و آنها در حال دشمنی خود هستند.