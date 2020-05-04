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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۵۸

بانک کشاورزی چین ۵۰ میلیارد یوآن به استان هوبی وام می‌دهد

بانک کشاورزی چین ۵۰ میلیارد یوآن به استان هوبی وام می‌دهد

بانک توسعه کشاورزی چین، که یکی از ۳ بانک سیاست‌گذاری این کشور است، امسال ۵۰ میلیارد یوآن (معادل ۷.۱۴ میلیارد دلار) به استان هوبی آسیب‌دیده از پاندمی کرونا وام می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، بانک توسعه کشاورزی چین، که یکی از ۳ بانک سیاست‌گذاری این کشور است، امسال ۵۰ میلیارد یوآن (معادل ۷.۱۴ میلیارد دلار) به استان هوبی وام می‌دهد تا مقابله با اپیدمی و بازگشت اقتصادی این استان را تقویت کند.

این بانک اعلام کرد امتیازهای بیشتری برای وام‌های استان هوبی که بیشتر از همه از شیوع کرونا آسیب دیده است، فراهم خواهد آورد که این شامل نرخ بهره پایین‌تر و سیاست‌های متفاوت وام‌دهی می‌باشد.

تولید ناخالص استان هوبی در سه ماهه اول امسال تحت تأثیر توقف کامل تولید و در خانه ماندن شهروندان به علت ویروس کرونا، ۳۹.۲ درصد آب رفت.

کد مطلب 4916376

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