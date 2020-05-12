پیام تسلیت حجت الاسلام شهریاری در پی جمعی از نیروهای دریایی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پیامی به امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، شهادت جمعی از دریادلان نیروی دریایی ارتش در آب‌های دریای عمان را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

انالله وانا الیه راجعون

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

باسلام وتحیت، شهادت جمعی از دلاورمردان دریادل ارتش جمهوری اسلامی ایران در شناور کنارک و در حین انجام تمرین دریایی در آب‌های جاسک و چابهار را محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی، لشکریان دلیر اسلام، مردم غیور وشهیدپرور ایران وخانواده های مکرم ومعزز این شهیدان والا مقام تبریک و تسلیت میگویم.

روح مطهر این عزیزان در ایام نورانی قدر غریق رحمت واسعه الهی گردد. ان شاءالله