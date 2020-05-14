کتاب «دراسات فی فقه الربا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر معنای ربا در لغت و قرآن و ادیان گذشته، چگونگی تشریح ربا در اسلام، ادله حرمت ربا در قرآن، سنت و اجماع، شبهات وارده در شدت عقوبت ربا و جواب آنها، اقسام ربا، مستثنیات ربا، قرض لا ربوی، احکام بانک‌ها و معاملات متداول در آن و… را بیان نموده است.

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این اثر در کلیه شعبه‌های بوستان کتاب عرضه می‌شود.