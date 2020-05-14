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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۱۵

به همت مؤسسه بوستان کتاب؛

کتاب «دراسات فی فقه الربا» منتشر شد

کتاب «دراسات فی فقه الربا» منتشر شد

کتاب «دراسات فی فقه الربا» از آیت الله ناظم زاده قمی به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر معنای ربا در لغت و قرآن و ادیان گذشته، چگونگی تشریح ربا در اسلام، ادله حرمت ربا در قرآن، سنت و اجماع، شبهات وارده در شدت عقوبت ربا و جواب آنها، اقسام ربا، مستثنیات ربا، قرض لا ربوی، احکام بانک‌ها و معاملات متداول در آن و… را بیان نموده است.

علاقه مندان جهت تهیه و مطالعه این آثار می‌توانند با شماره تلفن ۷ ۳۷۷۴۲۱۵۵ تماس بگیرند، و یا به سایت www.bustaneketab.ir مراجعه کرده و با خرید اینترنتی از تخفیف ویژه برخوردار گردند.

این اثر در کلیه شعبه‌های بوستان کتاب عرضه می‌شود.

کد مطلب 4924846

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