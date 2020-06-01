دولت در تصمیم گیری ها از خرد و تفکر بخش خصوصی استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین شکریه روز گذشته (یکشنبه) در مراسم افتتاح دبیرخانه کارگروه اقتصاد مقاومتی در رشت با اشاره به اینکه بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می‌کند، اظهار کرد: افتتاح این دبیرخانه موجب ایجاد امنیت پایدار در فضای کسب و کار، فراهم کردن اشتغال پایدار و مولد در سطح استان گیلان خواهد شد.

شکریه با بیان اینکه دولت باید از ظرفیت، خرد و تفکر بخش خصوصی در تصمیم گیری ها استفاده کند، افزود: تشکل‌های سه گانه اتاق‌های ایران همواره در کنار دولت بوده و دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی گام‌های خوبی در حوزه اقتصادی کشور بردارد که این نیز در سایه تهیه طرح‌های حمایتی و انگیزشی محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی می‌تواند به دولت این اطمینان را بدهد که با بهره گیری از راهکارهای مناسب در راستای کاهش مشکلات دولت و بهبود فضای کسب و کار گام بردارد، ادامه داد: عملکرد دستگاه قضائی گیلان در راستای پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی اقدامی ماندگار در جهت کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در کشور است.