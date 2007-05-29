فیلترینگ اشتباه را اطلاع دهید تا پیگیری کنیم / لینک دادن به سایت های ممنوع موجب فیلترینگ می شود

حمید پرویزی - کارشناس فنی شرکت ارتباطات نوین، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : شرکت ارتباطات نوین سنگ بنای فیلترینگ در کشور را گذاشته است؛ کاری که در نهایت باید صورت بگیرد. مهم روشی است که باید در برخورد با مخاطبان در پیش گرفت.

وی ادامه داد : ما باید امکانی را هم قرار دهیم تا نظر مردم را دریافت کنیم؛ خواه از طریق تلفن و خواه از طریق پست الکترونیک. از مردم می خواهیم مشکلات شان را به ما اطلاع دهند. با این همه در شرایط کنونی و با توجه با دانش فنی موجود "شرکت ارتباطات نوین" بهترین روش را برای فیلترینگ به کار گرفته ایم.

این کارشناس به مردم توصیه کرد : صاحبان سایت ها و وبلاگ ها نباید به سایت هایی که قبلا فیلتر شده اند لینک بدهند. مردم می پرسند چرا نباید این کار را بکنند و می گویند چه اهمیتی دارد که به سایتی که فیلتر شده است لینک بدهند ، در حالی که باید بدانند ما از تکنیک فنی خاصی در تشخیص سایت های غیر اخلاقی و آن سایت هایی که باید بسته شوند استفاده می کنیم.

وی در توضیح این تکنیک گفت : مثلا "ربات فیلترینگ " سایتی را می خواند و کلمات غیر اخلاقی را که در آن وجود دارد گرید (طبقه بندی) می کند. در این میان به خاطر شباهت لفظی هم ممکن است برخی کلمات مانند " پلاستیک" هم علامت گذاری شود. این سری کلمات اگر از یک حدی در سایت بیشتر باشد آن سایت علامت گذاری می شود.

پرویزی در مورد ملاک علامت گذاری این کلمات در یک متن ، گفت : اگر کلمات مورد نظر "ربات فیلترینگ" در زیر تصاویر و یا عنوان مطالب وجود داشته باشد با تکنیک هایی که این ربات دارد شناسایی می شود. این سایت پنجاه درصد نمره منفی کسب می کند؛ البته بلوکه نمی شود بلکه علامت گذاری می شود.

وی خاطرنشان کرد : در اینجا ما مرحله سنجشی داریم که طی آن لینک های داده شده به سایت های فیلتر شده را بررسی می کنیم که این کار هم از سوی ربات صورت می گیرد. وقتی سایتی مریض باشد به سایت های مشابه خود لینک می دهد و ربات بعد از خواندن این لینک ها سایت را مسدود می کند.

وی در مورد فواید این شیوه فیلترینگ گفت : ما از این طریق تشخیص می دهیم چه سایتی مسئله دار است. از طرفی دیگر مردم وارد سایت هایی که اعلام می کند حاوی مطالب برای مخاطب "18+" است نمی شوند. ما از این طریق می خواهیم مشترک خانگی را که در اینترنت دچار سردرگمی می شود از این مشکلات رها کنیم.

حمید پرویزی در ادامه با پذیرش این نکته که درصد خطای این سیستم بسیار بالاست افزود : برای قضاوت در مورد این سیستم باید از دید ماشین نگاه کنید. اگر هر کس دیگری هم مسئول فیلترینگ شود ممکن است خطاهای خود را داشته باشد. افراد متخصصی در مورد این روش نظر داده اند. ما حتی اگر از آن طرف دنیا هم کسانی را برای این کار به ایران بیاوریم همین مشکلات را خواهیم داشت. این بالاترین حدی است که دانش فیلترینگ به آن رسیده است و شاید اگر گروه دیگری این کار را انجام دهد با روش دیگری عمل کند.

وی تصریح کرد : مشکلات حقوقی این کار هم بحثی است که به شرکت ارتباطات نوین مربوط نمی شود و ما تنها مجری سیاست ها هستیم . البته این کار ایرادهای زیادی دارد. زمانی که این کار را به ما سپردند حجم کار ما تا این اندازه نبود و ما ناچار از این هستیم که کار را به صورت مکانیزه انجام دهیم.

کارشناس فنی شرکت اراتباطات نوین با ارائه پیشنهاد به مردم ، گفت : اگر می خواهید به سایتی که قبلا فیلتر شده است لینک بدهید آدرس صفحه مورد نظر را بعد از اسلش ( / ) قرار دهید.