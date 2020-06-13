سازمان ملل نسبت به اوضاع بهداشتی یمن هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، «ماریکسی میرکادو» سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که بیش از ۱۳۷ هزار مورد ابتلا به بیماری وبا در یمن از آغاز سال ۲۰۲۰ تاکنون ثبت شده است.

وی در ادامه افزود: وبا و اسهال در میان یمنی‌ها بسیار شایع شده و یک چهارم مبتلایان را کودکان یمنی زیر پنج سال تشکیل می‌دهند.

سخنگوی یونیسف خاطر نشان کرد: هشت میلیون و ۴۰۰ هزار یمنی که نیمی از آن را کودکان تشکیل می‌دهند نمی‌توانند به راحتی به خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند.

وی افزود: اگر یونیسف تا پایان ماه ژوئن کمک ۳۰ میلیون دلاری دریافت نکند ارائه خدمات بهداشتی برای بیش از ۴ میلیون یمنی در ماه ژوئیه متوقف خواهد شد.

هم چنین رابرت کولویل سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که سیستم بهداشتی یمن در حال فروپاشی است. نه تنها کرونا بلکه وبا و مالاریا و دیگر بیماری‌ها باعث مرگ یمنی‌ها می‌شود. از هر ۵ یمنی، ۴ نفر یعنی ۲۴ میلیون نفر در یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.