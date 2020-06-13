شهر آستارا پارک مناسب ندارد/ اعتبار ۳ میلیاردی برای پارک بانوان

عرفان جامبر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پروژه احداث پارک بانوان مصوب شورای اسلامی شهر آستارا در دوره چهارم بوده و محل مورد نظر جهت احداث این پارک زمین جنب اداره ارشاد نیز تعیین شد، اظهار کرد: در اواخر دوره چهارم پس از تصویب طرح مذکور با پرداخت مبلغ تقریبی ۲۰ میلیون تومان، نقشه‌های فاز یک و دو آن توسط مشاور فنی آماده و به شهرداری آستارا ارائه شد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه پیشرفت ۱۰ درصد داشته و یکی از مطالبات به حق مردم و به ویژه بانوان آستارا بود، گفت: با مکاتبات مکرر در سال ۹۷ برای تخصیص بودجه به این پروژه عملی نشد و این پیگیری در زمان بودجه بندی سال گذشته نیز ادامه یافت.

عضو شورای اسلامی شهر آستارا، افزود: خوشبختانه در بودجه بندی سال ۹۸ در زیرمجموعه ردیف بودجه شماره ۳۵۰۱۰ و با اعتبار ۴ میلیارد ریال عملاً در دستور کار پروژه‌های اجرایی آن سال قرار گرفت و متأسفانه علی رغم وجود ردیف بودجه و همگام با تحقق بودجه هیچ گونه اقدامی در رابطه با احداث پروژه مذکور تاکنون انجام نگرفته است.

جامبر با بیان اینکه متأسفانه پیشنهاد دیگری با مضمون احداث پارک بانوان در ضلع شرقی باغ ملی آستارا که جز آثار تاریخی شهر و فضای سبز شهری بوده، ارائه شده است، ادامه داد: عملاً اجرای پارک بانوان در این مکان موجب افزایش سرانه فضای سبز شهری نمی‌شود.

وی با اشاره به عدم تصویب این پیشنهاد از سوی شورای شهر آستارا، گفت: احداث پروژه مذکور مجدد در جریان بودجه بندی امسال و در ردیف بودجه‌های طرح و پروژه به شماره ۲۰۱۰۱۰۵ با بودجه ۳ میلیارد ریال مصوب شده و امیدواریم در سال جاری پروژه پارک بانوان آستارا به اجرا گذاشته شود.

عضو شورای شهر آستارا با بیان اینکه این شهر با بیش از شهر ۵۰ هزار نفر جمعیت فاقد پارک مناسب است، گفت: احداث پارک بانوان می‌تواند توسط عموم همشهریان با زمانبندی صحیح مورد بهره برداری قرار گیرد.