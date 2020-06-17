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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۳۸

برای قوانین آنتی تراست؛

اتحادیه اروپا از اپل تحقیق می کند

اتحادیه اروپا از اپل تحقیق می کند

اتحادیه اروپا ۲تحقیق درباره سرویس های اپل پی و اپ استور اپل آغاز کرده است. این شرکت متهم است قوانین آنتی تراست را زیرپا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت،  اتحادیه اروپا تحقیقاتی بزرگ درباره تخطی اپل از قانون آنتی تراست(ضدانحصار)  آغازکرده است.

در همین راستا کمیسیون قضایی اتحادیه اروپا درباره اپ استور و اپل پی بررسی هایی انجام می دهد. منتقدان  ادعا می کنند این  محصولات اپل رقابت را سخت تر کرده است.

اپل متهم است که  با کنترل پلتفرم اپل پی توسعه دهندگان را مجبور به استفاده از آن می کند.

تحقیقات اولیه نگران هایی را درباره شرایط اپل و اقدامات مربوط به یکپارچه سازی اپل پی به وجود آورده که رقابت را از بین می برد و نوآوری را مخدوش می کند.

علاوه برآن کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده تحقیقات دیگری را درباره اپل استور آغاز کرده است.  این نگرانی وجود دارد که اپ استور توسعه دهندگان را محدود می کند و اجازه نمی دهد آنها قابلیت های خرید جایگزین  برای کاربران آیفون و آی پد ایجاد کنند. در عوض این شرکت کاربران و توسعه دهندگان را مجبور می کند از سیستم خرید از داخل اپ استور اپل استفاده کنند.

سیستم خرید داخل اپ اشرکت ۳۰ درصد کمیسیون فروش دریافت می کند.

اپل این اتهامات را رد کرده و می گوید محصولات و سرویس های جدیدی در بازارهای رقابتی جهان ایجاد کرده است.

کد مطلب 4951665
شیوا سعیدی

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