به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، برنامه «کافه هنر» که به مسایل و رویدادهای فرهنگی روز در حوزه ادبیات، سینما، موسیقی و هنرهای تجسمی می‌پردازد، به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) با حال و هوایی متفاوت پخش می‌شود.

زهره سربازی تهیه کننده این برنامه گفت: چهارشنبه به رسم پیشنهادهای آخر هفته در بخش تازه‌های نشر با فاطمه باقری همراه می‌شویم و از کاستی‌های آثار مذهبی در حوزه کودک و نوجوان و راهکارهای آن خواهیم گفت.

وی ادامه داد: علی رکاب کتابفروش خوش ذوق و یار همیشگی «کافه هنر» روی خط ارتباطی برنامه حاضر می‌شود با توجه به سلایق مخاطبان به کتاب معرفی کتاب می‌پردازد.

تهیه کننده برنامه «کافه هنر» عنوان کرد: علاقه مندان می‌توانند ابتدای برنامه آخرین فیلمی را که تماشا کرده‌اند یا آخرین کتابی را که مطالعه کردند عنوان کنند.

سربازی در پایان گفت: تینا میرکریمی گزارشگر برنامه «کافه هنر» گزارشی را از شرایط بازدید موزه اسلامی در روزهای کرونایی آماده کرده است.

«کافه هنر» با اجرای شهاب شهرزاد از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶ از رادیو ایران پخش می‌شود.