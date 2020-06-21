«ناصر» علیقلی شنیدنی شد/ عصاره موسیقی انقلاب در یک آلبوم

به گزارش خبرنگار مهر، «پوئم سمفونیک ناصر» عنوان تازه‌ترین پروژه مرکز موسیقی حوزه هنری است که با هنرمندی محمدرضا علیقلی آهنگساز باسابقه کشورمان در بازار فروش محصولات موسیقایی منتشر شد. «مقدمه»، «آغاز»، «حیرت»، «دفاع»، «آرامش»، «شهادت»، «پیروزی»، «پایان» اسامی قطعات مختلف این آلبوم هستند.

در این اثر یاسمین حاج نصر دستیار آهنگساز، امیرحسین طاهریان مدیر روابط عمومی، سروش بخشش مدیرتولید، کارگاه نگاره و گرافیک سوره امور هنری و علیرضا خدا مرادی طراح دیگر عوامل اجرایی را تشکیل می‌دهند.

در توضیح این آلبوم آمده است:

«محمدرضا علیقلی نامی است که مترادف با شکوه و ارجمندی و موسیقی انقلاب اسلامی است. موسیقی سخته و پخته‌ای که عشق و حماسه را در هم آمیخته است و جان‌ها را به بی‌کرانگی گره می‌زند. پوئم سمفونیک «ناصر» در سال ۱۳۸۸ به همت باغ موزه دفاع مقدس ساخته شد و اینک با مشارکت مرکز موسیقی حوزه هنری به انتشار می‌رسد. این اثر در کارنامه استاد محمدرضا علیقلی بی شک، یکی از ارجمندترین و تأثیرگذارترین آثار است. اثری که فارغ از بازار ذائقه‌های مسخ شده، موسیقی را چنانکه باید از سلوک در می‌یابد و برای همه جان‌ها و همه جهان حرف تازه دارد.

«ناصر» را می‌توان عصاره موسیقی انقلاب اسلامی دانست. می‌توان خاطره‌های چندین دهه را با همین چند دقیقه موسیقی احضار کرد. می‌توان تمام خطوط روشن وصیت نامه‌های شهیدان را، می‌توان تمام خطوط روشن وصیت نامه‌ای شهیدان را، می‌توان تمام خطوط پیشانی جاماندگان از کاروان شهیدان را، می‌توان تمام دردها، حماسه‌ها، امیدها، جراحات و فتوحات این سرزمین را با «ناصر» به یاد آورد.»

محمدرضا علیقلی نیز طی یادداشتی در توضیح آلبوم «ناصر» عنوان کرده است: «چرا ناصر؟ روزهای نوجوانی و جوانی‌ام با او گره خورده است، هم محله‌ای بودیم، دوست بودیم و هم نفس در هوای هنر، موسیقی و فیلمسازی می‌خواندیم، مدام با او بودم و همیشه او را پیش تر از خود می‌دیدم، نه به خاطر اینکه یکی دو سال از من بزرگ‌تر بود، هوش سرشار او، مهربانی و وقارش مرا شیفته خود کرده بود. سه چهار سال قبل از انقلاب را هم قدم با او به خاطر می‌آورم در کوچه پس کوچه‌های جنوب شهر تهران.

جنگ این نوازنده فلوت، آهنگساز و فیلمساز را سرباز کرد. امام نمی‌دانم چه شد که بعد از خدمت سربازی نیز خواست سرباز بماند و نیامد تا دوباره سازی یا دوربینی به دست گیرد.

بعد از ماه‌ها که جبهه بود و ندیده بودمش ناگهان دیدم جلوی در خانه ماست، جمعه روزی بود، تعجب کرد از حضور ناگهانی‌اش، گفت دلتنگ است و می‌خواهد ساعاتی را در کنار هم باشیم، فرصت خوبی بود با دوستان دیگر جمع شدیم و رفتیم در گوشه نشستیم به گپ و گفت. دیدارش برای ما یادآور همه خاطرات بود و همه امیدها و آینده روشنی که در هنرمندی‌های ناصر دیده بودم. ناصر اما انگار چندان نمی‌خواست بحث را به سمت بازگشت به تهران بکشاند باز صحبت از جنگ و جبهه شد. گفتم: «ناصر تو که خدمت سربازی را تموم کردی ودینت را ادا کرده‌ای دیگه ادامه نداره نگرانم…» به چشمانم خیره شده و گفت چرا نگران؟ امروز صبح رفیق شهیدم را به تهران آوردم. گفتم: «من هم نگرانم همین اتفاق برای تو بیفته، دیگه کافیه برگرد سر کار و زندگیت…» جمله‌ام را برید و گفت: اینقدر نگو ادامه نده من اونجا چیزهایی می‌بینم و می‌شنوم که شما در این شهر نه می‌بینید و نه می‌شنوید...

یک هفته بیشتر نگذشت که برگشت ولی این بار زنده‌تر از قبل و ابدی تر از قبل … او همیشه جلوتر از من بود. امروز هم شک ندارم که ناصر در آن سو بهترین موسیقی‌ها و بهترین فیلم‌ها را ساخته. او همیشه از ما جلوتر بود، او «ناصر» بود، ناصری که من در تمام لحظاتی که این اثر را می‌ساختم حضورش را احساس می‌کردم، با تمام تصاویر و خاطرات زنده‌ای که از او داشتم و دارم.

این نغمات تقدیم می‌شود به او؛ «شهید ناصر شراره» - محمدرضا علیقلی»

محمدرضا علیقلی از جمله هنرمندانی است که از کودکی در کلاس‌های موسیقی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به آموزش موسیقی روی آورد. وی در ۱۴ سالگی زیر نظر وانکو نایدنف آهنگساز بلغاری شروع به نوازندگی ترومبون و آهنگسازی کرد. این هنرمند در نوجوانی فعالیت حرفه‌ای خود را با ساخت موسیقی برای چند سریال تلویزیونی و تئاتر آغاز کرد و همزمان نزد استادانی از جمله پرویز منصوری، مرتضی حنانه و احمد پژمان به یادگیری موسیقی پرداخت.

علیقلی تاکنون بیش از ۲۰۰ موسیقی فیلم و سریال تلویزیونی در ژانرهای مختلف (کودک، مستند، دفاع مقدس، اجتماعی و کمدی) ساخته است. وی ۱۵ بار نامزد دریافت جایزه بهترین موسیقی در جشنواره فیلم فجر بوده که طی آن برنده ۵ سیمرغ بلورین از این جشنواره شده است. این آهنگساز مطرح سینمای کشورمان تاکنون با هنرمندانی چون محمدعلی طالبی، رسول صدرعاملی، کیومرث پوراحمد، رخشان بنی اعتماد، رسول ملاقلی پور، ابراهیم حاتمی کیا، مسعود کرامتی، عباس کیارستمی، جمال شورجه، سیدرضا میرکریمی، یدالله صمدی، مانی میرصادقی، فرهاد ورهران، ایرج طهماسب، ابوالحسن داودی، کمال تبریزی و تعدادی دیگر از هنرمندان همکاری داشته است.

«آوای زمین»، «خاک سرخ»، «سیمرغ»، «خیلی دور خیلی نزدیک»، «پرنده خیال»، «جزیره قشم» و «ماه کولی» از جمله آلبوم‌هایی هستند که تاکنون از علیقلی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

آلبوم «پوئم سمفونیک ناصر» با شماره ثبت اثر در مرکز موسیقی حوزه هنری با شماره ۹۹ – ۳۵۹ در بازار موسیقی منتشر شده است.