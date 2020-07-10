حضور کارگردان اولین مستند کرونایی ایران در «نردبان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «نردبان»، اولین قسمت از فصل جدید برنامه تلویزیونی «نردبان» از این هفته روی آنتن شبکه مستند می‌رود. مستندسازان و نظریه‌پردازان مطرح سینمای مستند از داخل و خارج ایران در گفتگوهایی اختصاصی با «نردبان»، از تجربیات خود در فیلم‌سازی و عکاسی مستند می‌گویند و سینمای مستند ایران را مورد بررسی قرار می‌دهند.

این قسمت از برنامه نردبان با موضوع «مواجهه با مرگ در قاب مستند» به سراغ دو مستند «پرنیان» به کارگردانی ارد عطارپور و «خانه‌ای برای تو» ساخته مهدی بخشی‌مقدم رفته است؛ همچنین به همین مناسبت، مستندهایی که با سوژه کرونا در روزهای شیوع این بیماری در کشورمان ساخته شد، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. جواد یقموری و مهدی امینی که اولین فیلم مستند از بیمارستان کامکار قم را ساختند مهمان برنامه خواهند بود. علاوه بر این، گفتگوی متفاوتی با محسن سخا که چندی پیش به کرونا مبتلا شد و توانست آن را شکست دهد انجام شده است.

در بخش عکاسی مستند نیز کیارنگ علائی مروری بر عکس‌های مستند با موضوع مواجهه با مرگ خواهد داشت و آثار کریم متقی و امین نظری از عکاسان برجسته را بررسی خواهد کرد.

مستند «خانه‌ای برای تو» روایتی متفاوت از یک جوان مبتلا به سرطان است که تلاش می‌کند این بیماری را شکست دهد. این مستند جایزه بهترین فیلم را از جشنواره «سینماحقیقت» دریافت کرد. مستند «پرنیان» نیز روایتی متفاوت از یک باستان‌شناس است که همسر و پسرش از بیماری لاعلاجی رنج می‌برند.

«نردبان»، مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که تلاش می‌کند فیلم و عکاسی مستند را در دو بخش آماتور و تخصصی به علاقه‌مندان آموزش دهد.

نقد و بررسی آثار مستند سینمای ایران، ترجمه و دوبله مستر کلاس‌های آموزش مستند، دعوت از فیلم‌سازان باسابقه و راه‌اندازی جشنواره فیلم‌سازی «نردبان» از فعالیت‌های متنوع این برنامه در فصل جدید آن است. این برنامه با اجرای محمد شکیبانیا، کارگردانی اصغر احمدپور و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بور بور با آیتم‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸ روی آنتن شبکه مستند می‌رود.