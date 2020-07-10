فلسطین همیشه مسئله اول اسلام است/ ایران محور مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی قدمی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته آرادان به میزبانی مسجد صاحب‌الزمان (عج) این شهر، ضمن اشاره به ضرورت رعایت تقوای الهی به خصوص بین مسئولان، بیان کرد: مسئولان هر چه در جایگاه‌های بالاتر قرار بگیرند باید بیشتر از خود مراقبت کرده و بیشتر خداوند و روز قیامت را به یاد بیاورند، ابراز کرد: اگر این افراد سقوط کنند بدتر از دیگران شکسته و چیزهای دیگری را هم در هم خواهند شکست که اعتماد، دیانت، امید مردم، معنویت جامعه و… در زمره این مسائل است.

وی با بیان اینکه مسئولان در نظام اسلامی باید بیشتر مراقبت کنند چرا که جبران دیانت و اعتماد مردم هزینه‌بردار است، ابراز کرد: سیمای مسئولان نظام اسلامی باید سیمایی معنوی و زندگی‌شان باید زندگی سرشار از معنویت باشد.

تلاش دشمنان در انحراف اذهان عمومی

امام جمعه موقت آرادان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران جبهه مقاومت فلسطین تاکید کرد: این پیام دارای راهبردهای فروانی است که اولاً باید گفت این پیام اعلام حمایت مستقیم ایران انقلابی از فلسطین و آزادی این سرزمین مقدس است ثانیاً تلاش دشمنان در انحراف اذهان عمومی بی اثر بوده است.

قدمی با بیان اینکه ایران انقلابی به عنوان محور مقاومت و رهبر انقلاب از جایگاه راهبری جبهه جهانی مقاومت علی‌رغم تمام مشکلات اولویت جهان اسلام را فلسطین می‌داند و هیچ عاملی موجب کم‌اهمیتی به این موضوع نخواهد بود، ابراز کرد: آزادی فلسطین آرمان و اولویت ما است و تا تحقق این آرزو پرچم این وظیفه انسانی، اسلامی و انقلابی را بر زمین نخواهیم گذاشت.

وی در دیگر بخش سخنان خود به موضوع مسجد گوهرشاد، کشف حجاب و موضوع عفاف اشاره کرد و گفت: حجاب و عفاف حاصل بروز و ظهور عملی دو فضیلت در جامعه شامل حیا و غیرت است اگر در جامعه ما حیا و غیرت بود حجاب هم خواهد بود بر اساس روایات حیا و غیرت از نشانه‌های اصلی ایمان است و پیامبر (ص) فرمودند که کسی که حیا در زندگی‌اش نیست ایمان به خدا ندارد و همچنین در روایتی نقل‌شده که غیرت نشانه‌ای از ایمان است.

برکات حجاب و عفاف در جامعه

امام جمعه موقت آرادان بیان کرد: باید بررسی و مطالعه کرد که حجاب و عفاف چه برکاتی در جامعه ما دارد اگر امروز در خانواده‌ها و جامعه‌مان معنویت و اسلام و انسانیت را می‌بینیم همه به برکت حجاب و حیا و حجاب بزرگ‌ترهایمان بود و از سوی دیگر در خانواده‌هایی که مسائل معنوی کمرنگ شد سر منشأ آن ریشه در بی حجابی و بی عفافی دارد. عوامل مختلفی در بدپوششی جامعه مؤثر هستند که برخی شأن خارجی محسوب می‌شوند اما برخی عوامل دیگر داخلی محسوب می‌شوند که یکی از مهمترین آنها گرانی پارچه چادر است.

قدمی با بیان اینکه وجود پوشاک نامناسب در سطح بازار دومین مانع حجاب است، تاکید کرد: این وظیفه مسئولان است که باید نظارت داشته باشند اگر در شهرها و استان‌ها و هر منطقه‌ای مسئولان پای کار باشند و نظارت کنند قطعاً پوشاک نامناسب تولید و توزیع نخواهد شد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر ما زنان زیادی را داریم که دوست دارند چادری باشند اما به دلیل قیمت بالای چادر مشکی به مانتو رو می‌آورند و از طرفی وقتی برای خرید مانتو هم به بازار مراجعه می‌کنند شاهد هستند که مانتو هم نامناسب هستند.