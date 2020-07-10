به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پیروزی تیم فوتبال زنیت روسیه برابر تیم کراسنودار و قطعی شدن قهرمانی زنیت در لیگ این کشور، اتفاقی رخ داد که هنوز بعد از گذشت چند روز واکنش ها به آن در روسیه ادامه دارد.

حرکتی که سردار آزمون و آرتم زوبا کاپیتان تیم زنیت در رختکن انجام دادند، دستمایه تمسخر و کنایه های تندی شد و بازتاب گسترده ای پیدا کرد.

در تازه ترین این اقدامات، «دیمیتری نظروف» بازیگر سرشناس روسی با انتشار یک شعر، به این حرکت آزمون و زوبا و همچنین حمایت الکساندر مدودوف مدیر زنیت از این دو بازیکن کنایه زده است. این شعر با صدای خود نظروف در اینستاگرامش منتشر شده است.