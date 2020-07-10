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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۰۵

با انتشار یک شعر صورت گرفت؛

کنایه بازیگر روسی به سردار آزمون و کاپیتان زنیت سنت‌پترزبورگ

کنایه بازیگر روسی به سردار آزمون و کاپیتان زنیت سنت‌پترزبورگ

یکی از بازیگران تلویزیون و تئاتر روسیه به سردار آزمون و کاپیتان تیم فوتبال زنیت با انتشار یک شعر کنایه زد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پیروزی تیم فوتبال زنیت روسیه برابر تیم کراسنودار و قطعی شدن قهرمانی زنیت در لیگ این کشور، اتفاقی رخ داد که هنوز بعد از گذشت چند روز واکنش ها به آن در روسیه ادامه دارد. 

حرکتی که سردار آزمون و آرتم زوبا کاپیتان تیم زنیت در رختکن انجام دادند، دستمایه تمسخر و کنایه های تندی شد و بازتاب گسترده ای پیدا کرد. 

در تازه ترین این اقدامات، «دیمیتری نظروف» بازیگر سرشناس روسی با انتشار یک شعر، به این حرکت آزمون و زوبا و همچنین حمایت الکساندر مدودوف مدیر زنیت از این دو بازیکن کنایه زده است. این شعر با صدای خود نظروف در اینستاگرامش منتشر شده است. 

کد مطلب 4970427

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    نظرات

    • IR ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خوب بعدش
    • حمید ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
      0 0
      پاسخ
      شرمنده روسی بلد نیستم

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