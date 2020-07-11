روش نوین برای کاهش ۹۰ درصدی هزینه تولید باتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، باتری هیا لیتیوم یونی نقش مهمی در توسعه فناوری های نوین دارند. آنها برای به کار انداختن همه چیز از موبایل گرفته تا خودروهای هوشمند به کار می روند. در همین راستا یک محقق ژاپنی روشی نوین ابداع کره تا هزینه های تولید باتری را ۹۰ درصد کاهش و همزمان ایمنی آن را ارتقا دهد.

«هیدیکی هوری» یکی از محققانی است که از دهه ۱۹۹۰ میلادی درباره فناوری باتری ها پژوهش انجام می داد و در توسعه خودروی برقی لیف (متعلق به شرکت نیسان) همکاری کرده است. او در سال ۲۰۱۸ میلادی شرکت خود به نام «ای پی بی کورپ»(APB Corp) را در توکیو تاسیس کرد و اکنون مدعی است روشی نوین برای جایگزین کردن اجزای اصلی باتری کشف کرده تا فرایند تولید را ساده تر و سریع تر کند.

در حقیقت نوآوری هوری شامل جایگزین کردن قطعات اصلی باتری یعنی الکترودهای فلزی و الکترولیت های مایع با ساختار رزینی است. به گفته او این روش به سادگی و سرعت زدن کره روی نان تست است.

با کمک این روش می توان ورقه های ۱۰ متری باتری را روی یکدیگر قرار داد و ظرفیت آن را افزایش داد. علاوه بر آن باتری های رزینی در مقابل آتش گرفتن نیز مقاوم هستند.

در ماه مارس شرکت آی پی بی ۷۴ میلیون دلار سرمایه جمع آوری کرد که برای تجهیز یک کارخانه کامل و آغاز تولید انبوه در سال آینده کافی است.