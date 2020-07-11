حفاران غیرمجاز در عملیات پلیس ساوه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر عیسیآبادی اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر حضور تعدادی از حفاران با یک دستگاه خودروی کامیونت در بیابانهای اطراف شهرستان به منظور حفاری و کشف اشیا عتیقه، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس کسب اطمینان از صحت موضوع اعلامی، مأموران قبل از اینکه حفاران فرصت فرار داشته باشند، در عملیاتی خودروی حفاران را توقیف و آنها را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با اشاره به کشف تعدادی از وسایل حفاری از قبیل موتور، چکش و شوک برقی و پنج عدد دینامیت دست ساز در بازرسی از خودروی حفاران خاطر نشان کرد: افراد دستگیر شده در بازجویی مأموران بیان داشتند که قصد حفاری و کشف اشیای گران قیمت باستانی و عتیقه در این محل را داشته اند.
وی با تاکید بر این مهم که نیروی انتظامی هرگز اجازه حفاری غیرمجاز و به تاراج بردن آثار تاریخی و فرهنگی کشورمان را به افراد سودجو و قانون گریز نخواهد داد، افزود: سه متهم دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.
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