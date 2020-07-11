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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۴۴

فعالیت‌های اقتصادی ایتالیا تا ۲۰۲۵ به سطح قبل از کرونا بازمی‌گردد

فعالیت‌های اقتصادی ایتالیا تا ۲۰۲۵ به سطح قبل از کرونا بازمی‌گردد

پرومتیا که یک اتاق فکر در بولونیا ایتالیا است در گزارش ماه جولای خود اعلام کرد فعالیت‌های اقتصادی ایتالیا تا سال ۲۰۲۵ به سطح قبل از پاندمی بازخواهد گشت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، پرومتیا که یک اتاق فکر در بولونیا ایتالیا است در گزارش ماه جولای خود اعلام کرد فعالیت‌های اقتصادی ایتالیا تا سال ۲۰۲۵ به سطح قبل از پاندمی بازخواهد گشت.

در این گزارش آمده است ایتالیا پس از پایان دادن به شرایط اضطراری سعی می‌کند به وضعیت نرمال بازگردد و حالا به فاز همزیستی با ویروس کرونا وارد شده است.

پرومتیا تخمین زد با توجه به رکود تاریخی در سه ماهه دوم، اقتصاد ایتالیا ۱۰.۱ درصد در کل سال ۲۰۲۰ آب برود و در سال آینده با رشدی ۵.۹ درصدی بازگردد.

در انتها نتیجه گیری شده است که ریکاوری اقتصاد ایتالیا به سطح قبل از پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۵ اتفاق بیافتد.

این در حالی بود که پیش از این وزارت اقتصادی و مالی ایتالیا پیش‌بینی کرده بود اقتصاد این کشور ۸ درصد در سال ۲۰۲۰ آب برود و در ۲۰۲۱ با رشدی ۴.۷ درصدی بازگردد.

کد مطلب 4971357

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