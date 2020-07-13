به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کشتی در حالی حساس‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند که بحران کرونا اجازه اجرای هیچ برنامه و رویدادی را به کشتی نمی‌دهد و زمان تا برگزاری المپیک به ضرر کشتی در حال سپری شدن است.

از مشکلات مالی و بدهی‌های فدراسیون کشتی که بگذریم، این فدراسیون به عنوان متولی یکی از پرافتخارترین رشته‌های المپیکی، مسئولیت سنگینی را بر دوش می‌کشد و تعطیلی کشتی را نمی‌توان با رکود و تعطیلی رشته‌های نوپا و کم امید المپیکی، یکسان دانست.

سطح توقع مردم و متولیان ورزش از کشتی برای افتخارآفرینی در المپیک به هیچ عنوان با حال و روز کنونی آن همخوانی ندارد، چراکه هر کدام از کشتی گیران فعلاً در شهر و دیار خود هستند و زیر سایه سنگین کرونا به تمرینات انفرادی می‌پردازند. تمریناتی که باب میل کادر فنی تیم‌های ملی نیست و نمی‌توان آن‌را جایگزین خوبی برای تمرینات درون اردوی کشتی گیران دانست.

از سوی دیگر بیانیه اخیر اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر طرح عملیاتی رویدادهای رسمی سال ۲۰۲۰ هم بر سنگینی مسئولیت فدراسیون کشتی اضافه کرده است. بیانیه‌ای که طی آن مقرر شد مسابقات جهانی رده‌های جوانان، امید و بزرگسالان طی پروسه‌ای ۲۰ روزه در آذر ماه سالجاری برگزار می‌شود و چاره‌ای برای متولیان کشتی جز تجهیز و آماده سازی ملی پوشان برای این رویدادهای مهم وجود ندارد.

این در حالی است که کشتی به عنوان یکی از رشته‌های پربرخورد ورزشی، همچنان اجازه هیچ فعالیتی را ندارد و باید همچنان منتظرباشد تا ستاد مبارزه با کرونا مجوز استارت تمرینات ملی پوشان را صادر کند. بدین ترتیب می‌توان دریافت، زمان به ضرر فدراسیون کشتی تا رقابتهای جهانی در حال سپری شدن است، چراکه متولیان آن می‌دانند باید با وجود وضعیت نامطلوب کنونی، پاسخگوی انتظارات مردم و مسئولان ورزش باشند.

هر چند علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی همچنان با رایزنی و دیدارهای مکرر با رسانه‌ها و مسئولان ورزشی سعی دارد شرایط بحرانی کنونی را تشریح کند، اما کشتی به عنوان پرافتخارترین رشته ورزشی ایران، سطح توقعات را بالا برده و مردم عادت به ناکامی و شکست ملی پوشان خود را ندارند. حتی اگر این ملی پوشان نامدار به دلیل محدودیت‌های کرونایی، شرایط پیگیری تمرینات اصولی و همیشگی را نداشته باشند و ماه هاست با انجام تمرینات انفرادی، خود را در حداقل آمادگی جسمی و روحی نگه دارند.

در همین راستا محسن کاوه مدیرفنی تیم‌های ملی کشتی آزاد در یک گفتگوی تلویزیونی به تشریح حال و روز کنونی کشتی و برنامه‌های مدون فدراسیون پرداخت و اعلام کرد: پس از بیانیه اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر برگزاری مسابقات جهانی در آذر ماه امسال، بلافاصله جلساتی با علیرضا دبیر و حمید سوریان داشتیم و با همکاران خودمان در کادر فنی کشتی آزاد و فرنگی پیش‌بینی‌های لازم را انجام دادیم. البته بیانیه اتحادیه به معنای برگزاری صد درصد مسابقات جهانی در تاریخ اعلام شده نیست، اما باید آماده باشیم. ضمن اینکه نباید تصمیمی گرفت که سلامت کشتی گیران به خطر بیافتد.

آنچه مسلم است بحران کرونا و تعطیلی کشتی، باعث بلاتکلیفی و دغدغه متولیان این رشته شده، چراکه فعلاً آنها مانده‌اند و تقویم برنامه‌های سال جاری اتحادیه جهانی که نمی‌توان بدون اطمینان و ثبات اوضاع نمی‌توان به آنها پرداخت.