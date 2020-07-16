«کرونا» پنجه در پنجه هنرمندان موسیقی/ وقتی هیچ کس در امان نیست!

خبرگزاری مهر-گروه هنر-علیرضا سعیدی: تب شیوع ویروس کرونا بالا گرفته، خیلی بالا، اصلاً هم فکر نکنید که اگر بگویید مواظب هستید، از حاشیه امن‌تری برای مقابله با این ویروس نحس برخوردارید. شما فقط یک راه دارید. فقط یک راه … ماسک بزنید، فاصله را رعایت کنید و بعد مرتب دست‌هایتان را بشویید؛ اگر این کارها را انجام دهید، در امانید.

این بمب ساعتی هنرمند و ورزشکار و خواننده و بازیگر هم نمی‌شناسد. می‌آید و در مخفی‌ترین شکل ممکن کنار هرکدام از ما انتحاری می‌زند و می‌رود، این انتحار هم یا جان می‌ستاند یا شما را در خوشبینانه‌ترین شکل ممکن ۱۴ روز در خانه و کاشانه حبس می‌کند. یک حبس عجیب و غریب که این روزها خیلی از آشنایان دور و نزدیکمان آن را با تمام وجودشان درک کرده‌اند و اگر کمی دقت نکنیم و ماجرا را شوخی بگیریم، این شوخی نیز جدی شده و بعد کار تمام …

باز هم باور نمی‌کنید؟ این گزارش را بخوانید شاید متوجه بشوید که جناب کرونا ستاره و غیرستاره، هنرمند و غیرهنرمند، خواننده و نوازنده و شاعر نمی‌شناسد. می‌آید تیغش را می‌کشد و می‌رود… بعضی را زخمی می‌کند، بعضی را هم قربانی.

گزارش پیش رو نیم نگاهی به رویدادها و اخبار مربوط به هنرمندان فعال حوزه موسیقی در رسانه هاست که طی ماه گذشته یا به دلیل حجم گسترده شیوع بیماری کووید ۱۹ جان خود را از دست داده‌اند یا درگیر قرنطینه شده‌اند. شرایطی که اگر چه به لحاظ رسانه‌ای و خاصیت ستاره‌های هنری بیشتر به چشم آمد، اما قطعاً می‌تواند تلنگری برای این روزهای ما در توجه جدی تر به اهمیت پیشگیری باشد.

البته آنچه می‌خوانید فقط مربوط به بخشی از هنرمندان درگیر کرونا است. زیرا در این پروسه چهارماهه، هنرمندان و خوانندگانی (که اسامی آن‌ها محفوظ است) هم بودند که به این بیماری مبتلا شدند اما تمایلی برای رسانه‌ای شدن این موضوع نداشتند.

کرونا از آنچه فکر می‌کنید به شما نزدیک است

همین چند روز پیش بود که احسان خواجه امیری خواننده مطرح موسیقی پاپ ایران استوری غافلگیرکننده‌ای را در صفحه مجازی خود منتشر کرد که محتوای آن دلالت بر نفوذ ویروس بی‌رحم کرونا در جسم او داشت.

وی در این استوری که به انضمام تصویری از حال ناخوش خود منتشر کرده بود، نوشت: «کرونا از اون چیزی که فکر می‌کنید به ما نزدیک تره. بماند به یادگار. امروز روز چهارم بود.»

انتشار این نوشته کرونایی در حالی بود که طی روزهای گذشته کمتر کسی از نزدیکان این خواننده محبوب و پرطرفدار می‌دانست که وی به کرونا مبتلا شده است. این در شرایطی است که به نظر می‌آید وی اکنون در مرحله حاد بیماری نبوده و روند درمان او رو به بهبودی است.

تک آهنگ «بی‌قرار» به عنوان آخرین قطعه تولید شده احسان خواجه امیری در ماه‌های گذشته بود که با استقبال مخاطبان نیز روبه‌رو شد. در این اثر که توسط نشر «ققنوس» در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته، زهرا عاملی ترانه سرا، مجتبی مصری آهنگساز، بهروز صفاریان تنظیم‌کننده و فرشاد ادهمی نوازنده گیتار گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند.

آهنگساز «وداع» گرفتار ویروس منحوس شد

سید محمد میرزمانی آهنگساز و رهبر ارکستر پیشکسوت موسیقی کشورمان تقریباً جزو اولین هنرمندانی بود که اسفندماه سال ۹۸ خبر ابتلای او به بیماری کووید ۱۹ در محافل غیررسمی پیچید و فروردین ماه سال ۹۹ بود که طی گفتگوی رسانه‌ای او با یکی از خبرگزاری‌ها شکل عمومی‌تری به خود پیدا کرد.

سیدمحمد میرزمانی آهنگساز و موسیقی‌دان درباره ابتلای خود به ویروس کرونا گفت: اوایل اسفندماه سال گذشته به دندانپزشکی مراجعه کردم و مدتی بعد دچار سرماخوردگی شدم. بیماری من خوب نشده و مجبور شدم برای درمان آن بارها به پزشک مراجعه کنم. درنهایت روز ۲۸ اسفندماه به دلیل وخامت وضعیت جسمی و طولانی شدن بیماری که شامل تب بالا و ضعف شدید جسمی بود در بیمارستان بستری شدم. همانجا از من تست گرفته شد و مشخص شد که به بیماری کرونا مبتلا شده‌ام. به همین خاطر بیش از یک هفته در بیمارستان بستری و تحت نظر بودم.

آهنگساز آلبوم‌هایی چون «رنگین‌کمان عشق» با صدای عبدالحسین مختاباد و «وداع» با صدای حسام‌الدین سراج، افزود: در نهایت با بهبودی نسبی چندی پیش از بیمارستان مرخص شدم و به منزل بازگشتم، اما باید همچنان دو هفته آتی را در قرنطینه خانگی سپری کنم. البته فعلاً وضعیت جسمی‌ام بهتر است و بهبودی را نه کامل اما نسبی به دست آورده‌ام. در مدت قرنطینه خانگی بیشتر وقت خود را صرف مطالعه کردم و چند خطی به‌عنوان نت نوشتم، اما از آنجایی که هنوز ضعف جسمانی دارم و کامل سلامت خود را به دست نیاورده‌ام نتوانستم این قطعات را کامل کنم. در اتاق قرنطینه من یک پیانو هست که هر از گاهی برای مدتی کوتاه به سراغ آن می‌روم، اما باز به دلیل بیماری به بستر بازمی‌گردم. از همه می‌خواهم مراقب سلامتی خود باشند و در خانه بمانند.

پایان قصه دو برادر در گیلانِ ایران

هشتم اسفندماه سال ۹۸ و در بحبوحه روزهایی که ایران عزیزمان به شدت درگیر بیماری کووید ۱۹ شده بود، کرونا اولین قربانیان هنرمند خود را از گیلان سرسبز انتخاب کرد. یک انتخاب رنج‌آور و مصیبت‌بار در روزهای غم‌زده آخر زمستان که شرایط ویژه‌ای را برای موسیقی رقم زد.

مجید جمشیدی و محمد جمشیدی، برادران هنرمندی که نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی بودند براثر ابتلا به کرونا درگذشتند.

در روایت فوت مجید جمشیدی به نقل از علی پارسا از هنرمندان نزدیک به این دو برادر آمده است: «مجید جمشیدی چند روز پیش با علائمی شبیه به بیماری آنفولانزا محل کارش را ترک کرد. مجید جمشیدی حتی نتوانست در مراسم خاکسپاری برادرش هم شرکت کند. جمشیدی در بیمارستان رازی بستری می‌شود اما دیروز دکترش او را از بیمارستان مرخص می‌کند. او هم به خانه‌اش در لنگرود می‌رود. اما باز هم شرایط تنفسی‌اش وخیم می‌شود و این بار در بیمارستان شهر لنگرود فوت می‌کند. مجید جمشیدی مدیر آموزشگاهی بود که من در آنجا تدریس می‌کردم. او آهنگساز موسیقی ایرانی و نوازنده سنتور بود.

برادر بزرگترش یعنی محمد جمشیدی هم از نوازندگان موسیقی ایرانی بود. محمد جمشیدی دارای مشکل ریوی بود و بیشتر از ۷۰ سال سن داشت. وقتی به دکتر مراجعه می‌کند بستری می‌شود و به فاصله یک روز فوت می‌کند. او هم مبتلا به ویروس کرونا بود. در کمتر از پنج روز این دو برادر فوت کردند.»

وقتی بهار آمد و شمشادها جوان نشدند!

پنجم فروردین ماه سال ۱۳۹۹ بود که یک خبر بد در میان دیگر خبرهای ناخوش احوال روزهای کرونایی منتشر شد و آن ابتلای بیژن خاوری یکی از خوانندگان نسل اول موسیقی پاپ کشورمان به بیماری کووید ۱۹ بود. شرایطی که اگرچه بعدها به بهبودی کامل این هنرمند پیشکسوت موسیقی منجر شد، اما طبیعتاً اتفاقی ناخوشایند در روزهایی بود که بهار سال ۹۹ را تبدیل به یکی از بی مزه ترین بهارهای این چند سال کرد.

بیژن خاوری جزو اولین نسل از خوانندگان پس از انقلاب است که با تولید آثار موسیقایی چون «بهار آمد و شمشادها جوان شدند» میان مردم شناخته شد. او و تعداد اندکی از خوانندگان از اصلی‌ترین خواننده‌های تلویزیون در دهه ۶۰ و ۷۰ هستند که ترانه‌هایی چون «وقتی که پا می ذاره» توانست با استقبال مخاطبان مواجه شود.

خاوری چند روز بعد از ابتلای خود به بیماری کووید ۱۹ بود که طی گفتگویی اظهار کرد: «هشت روز در بیمارستان بستری بودم و اکنون دو روز است که از بیمارستان مرخص شده‌ام و حالم بهتر است. روز اول عید از ۲۰:۳۰ به ملاقاتم آمده بودند و یک ویدیو هم پخش کردند، البته من ترجیح می‌دادم که این ویدیو در تلویزیون پخش نشود، ولی شد. من بیشتر در شهر سرخ‌رود مازندران اقامت دارم؛ چراکه به دلیل مشکلات ریوی که دارم، هوای تهران برایم خوب نیست. پیش از ابتلا به این بیماری، دو هفته بود که در قرنطینه به سر می‌بردم ولی برای خرید به بیرون می‌رفتم، شاید دلیل ابتلایم به این بیماری همین باشد. البته هیچ کسی نمی‌فهمد که چگونه به این بیماری مبتلا شده است.»

خواننده‌ای که در آستانه انتشار آلبومش کرونا گرفت!

امیر عظیمی یکی از خوانندگان صاحب سبک موسیقی پاپ نیز فروردین ماه سال جاری بود که پس از چند روز خبر ابتلای خود به بیماری کووید ۱۹ را تایید کرد.

وی که پس از گذراندن دوران قرنطینه خود به بهبودی کامل رسید در فضای مجازی و طی گفتگوهای رسانه‌ای که انجام داد با مخاطبانش از شرایط سخت این بیماری کینه‌توز سخن گفت و درباره انتشار تازه‌ترین مجموعه موسیقایی خود توضیحاتی را ارائه داد.

این خواننده موسیقی پاپ قرار بوده اسفند ۹۸ آلبومش از سوی شرکت «ترانه شرقی» به مدیریت محسن رجب‌پور روانه بازار شود اما شرایط نامساعد کنونی مانع این اتفاق شده است.

امیر عظیمی طی ماه‌های گذشته با انتشار تک آهنگ‌های مختلف طرفداران خوبی پیدا کرده، در روزهای گذشته موزیک ویدئویی را منتشر کرد که در آن از پرستاران و پزشکان بیمارستان‌ها در مواجهه با بیماران کرونایی و فداکاری آنها در این چارچوب قدردانی موسیقایی کرده بود.

یک خواننده موسیقی از کرونا شکست خورد

محمد رضا اعرابی، خواننده جوانِ اصفهانی که چندی پیش به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده بود، در مرکز آموزشی و درمانی نور و علی اصغر اصفهان درگذشت.

مرتضی محمدی، مدیر مرکز آموزشی و درمانی نور و علی اصغر اصفهان روز هشتم تیرماه بود که در گفتگویی ضمن اعلام این خبر گفت: محمدرضا اعرابی خواننده اصفهانی در ۳۸ سالگی بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا پس از چند روز بستری در بخش مراقبت‌های ویژه این مرکز آموزشی و درمانی در گذشت.

محمدرضا اعرابی متولد ۱۲ بهمن ۱۳۶۱ و دانش آموخته رشته موسیقی بود که از تو باید می‌گذشتم معروف‌ترین قطعه از این خواننده اصفهانی است. این هنرمند فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۷۱ با حضور در کلاس‌های ردیف آوازی نزد شادروان استاد قاسمی و استاد سیدرضا طباطبایی آغاز کرد و در ادامه کلاس‌های سلفژ را نزد استاد کیا در اصفهان به پایان رساند.

اولین اثر موسیقی این خواننده جوان در سال ۸۰ با عنوان عروسک و کوچه دلواپسی ساخته که بیشتر با این موزیک شناخته شد.

رضا بهرام و تجربه مبارزه با کرونایی که دنیا را سر کار گذاشته

روز ششم تیر ماه بود که تست کرونای رضا بهرام خواننده موسیقی پاپ که از مدتی قبل در بستر بیماری شده بود، مثبت اعلام شد. این خواننده جوان از اوایل تیر ماه به کووید ١٩ مبتلا شده و طبق گفته پزشک معالج ریه‌هایش درگیر این ویروس شده‌اند.

این خواننده موسیقی پاپ در حال حاضر طبق دستور پزشک در منزل خود دوران قرنطینه را طی می‌کند. او چندی پیش با انتشار ویدئویی در فضای مجازی ضمن اشاره به گذشت ۱۳ روز از ابتلایش به کرونا، خطاب به طرفدارانش تأکید کرد که این ویروس را جدی بگیرند.

رضا بهرام از جمله خوانندگان صاحب سبک موسیقی پاپ است که طی ماه‌های اخیر با قطعاتی که در فضای مجازی با حمایت محمدحسین توتونچیان تهیه‌کننده، ناشر و مدیر سامانه «ایران کنسرت» منتشر کرد خود را به عنوان یک خواننده پرطرفدار معرفی کرد. به طوری که کنسرت‌های او به لحاظ رکورد زمانی فروش بلیت اینترنتی جزو اجراهایی بود که بلیت آن به سرعت فروش می‌رفت.

رضا بهرام اولین کنسرت خود را ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۸ در تالار مجلل پرشین جزیره کیش برگزار کرد و پس از آن بود که در تهران و شهرهای مختلف به اجرای کنسرت‌های مختلف پرداخت. این خواننده طی ماه‌های گذشته علاوه‌بر تولید چندین قطعه از جمله «از عشق بگو»، «بیمار»، «کجایی»، «دیوانه»، «مو به مو»، «آتش»، «شب‌های بعد از تو»، «گل عشق» و «آرامشی دارم» به خوانندگی تیتراژ پایانی سریال «ممنوعه» نیز پرداخته که عمده این آثار با استقبال مخاطبان رو به رو شده است.

مرحوم علیرضا راهب (ترانه سرا)، حامد عسگری (شاعر و ترانه سرا)، آصف آریا (خواننده)، محمدرضا مقدم (خواننده)، سهراب پاکزاد (خواننده) از جمله دیگر هنرمندان حوزه موسیقی هستند که طی ماه‌های گذشته با بیماری کووید ۱۹ دست و پنجه نرم کرده‌اند.