توجه به کتاب و کتابخوانی نماد جوامع توسعه یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، پریسا کرمی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید اداره کتابخانه های عمومی رودسر در فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: توجه به حوزه کتاب و کتابخوانی نماد یک جامعه توسعه یافته است.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی در زمینه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در حوزه کتاب و کتابخوانی در استان تا پایان سال ۱۴۰۰ با همکاری مسئولان ارشد در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: تکمیل و بهره برداری از این طرح‌ها سبب افزایش سرانه فضای مطالعه و تشویق علاقه مندان به کتاب برای حضور در فضای کتابخانه ای می‌شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان به بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی برای ارتباط با مخاطبان به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کتابخانه ها اشاره کرد و گفت: ۶۵ هزار نفر عضو فعال کتابخانه های عمومی استان گیلان هستند.

وی با بیان اینکه گیلان دارای ۱۰۰ باب کتابخانه عمومی و مشارکتی است، تصریح کرد: دو ماشین کتابخانه به صورت سیار با حضور در مناطق کمتر برخوردار به ارائه خدمات فرهنگی به مخاطبان علاقه مند به حوزه کتاب می‌پردازد.

کرمی در ادامه با اشاره به برنامه‌های متنوع نهاد کتابخانه ها برای ایام تابستان و پر کردن اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان، افزود: تلاش می‌شود تا با اجرای برنامه‌های فرهنگی مناسب در سطح کتابخانه های گام‌های خوبی در این زمینه برداریم.

فضای مطالعه باید مطلوب باشد

فرماندار رودسر نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دولت به بهره گیری از ظرفیت نخبگان علمی به ویژه بانوان است، اظهار کرد: در شهرستان رودسر نیز تلاش شده در این مسیر گام برداشته شود.

حسین اسماعیل پور با تأکید بر ضرورت بهره گیری از توانمندی بانوان در حوزه برنامه‌های فرهنگی، گفت: انس مردم با کتاب اندیشه توسعه در آن جامعه را تقویت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه باید فضای مطلوبی برای یک فرد کتابخوان و علاقه مند به مطالعه فراهم شود، افزود: متأسفانه بخش عمده فضای کتابخانه ها جاذبه لازم برای جذب مردم به ویژه نسل جوان را ندارد.

وی با اشاره به فعالیت انجمن‌های ادبی و علمی در شهرستان رودسر، تصریح کرد: مدیر باید مطالبه گر باشد و برای ارتقای سازمان، محیط فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی جامعه خود تلاش کند.

در پایان این جلسه از زحمات «موقری» رئیس سابق کتابخانه عمومی رودسر قدردانی و «زهرا اخوان» به عنوان رئیس جدید کتابخانه عمومی رودسر معرفی شد.