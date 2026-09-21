به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاستهای دولت در زمینه توسعه متوازن و گسترش عدالت فرهنگی، کتابخانه عمومی سیار شهرستان رودسر با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هادی حقشناس، استاندار گیلان، محمد علیجانی، نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی به بهرهبرداری رسید.
این کتابخانه سیار در قالب برنامههای ملی نهاد کتابخانههای عمومی کشور راهاندازی شده و با هدف ارائه خدمات کتابخانهای و تأمین نیازهای مطالعاتی ساکنان مناطق روستایی و شهری فاقد کتابخانه فعالیت خواهد کرد.
با آغاز به کار این خودروی کتابخانهای، ساکنان مناطق هدف در شهرستان رودسر امکان دسترسی آسانتر به منابع مکتوب، خدمات کتابخوانی و برنامههای فرهنگی را خواهند داشت.
توسعه زیرساختهای فرهنگی در مناطق کمبرخوردار
استاندار گیلان در این مراسم با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات فرهنگی در سطح استان اظهار کرد: توسعه زیرساختهای فرهنگی، چه در بخش سختافزاری و چه نرمافزاری، بهویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار، از اولویتهای مدیریت استان است.
هادی حقشناس افزود: راهاندازی کتابخانه سیار رودسر اقدامی مؤثر در مسیر توسعه عدالت فرهنگی، تقویت نشاط اجتماعی و گسترش فرهنگ مطالعه در مناطق فاقد کتابخانه محسوب میشود.
وی ادامه داد: دسترسی عادلانه مردم به امکانات و خدمات فرهنگی میتواند در کاهش فاصلههای فرهنگی میان مناطق مختلف استان نقش مؤثری داشته باشد.
افزایش کتابخانههای سیار کشور به ۸۲ دستگاه
همزمان با بهرهبرداری از کتابخانه عمومی سیار شهرستان رودسر، سه دستگاه کتابخانه سیار دیگر نیز در استانهای کرمان، هرمزگان و همدان به بهرهبرداری رسید.
با راهاندازی این چهار دستگاه، مجموع کتابخانههای سیار فعال در کشور به ۸۲ دستگاه افزایش یافت.
کتابخانههای سیار با حضور در مناطق روستایی، کمبرخوردار و مناطقی که فاقد کتابخانه ثابت هستند، زمینه دسترسی گروههای مختلف جامعه به کتاب و خدمات فرهنگی را فراهم میکنند.
استانداری گیلان نیز اعلام کرده است که با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای متولی، زمینه تداوم و گسترش طرحهای فرهنگی و خدماترسانی مشابه در سایر مناطق استان دنبال خواهد شد.
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