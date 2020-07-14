۵۰ درصد مددجویان کمیته امداد زنان خانه دار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری ظهر سه شنبه در نشست اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: اشتغال از کارهای با برکت است که در استان چهارمحال و بختیاری خروجی مطلوبی داشته است.

وی گفت: بر اساس برنامه پنج ساله ششم سالانه از ۱۰۰ هزار اشتغال، ۷۰ هزار سهم کمیته امداد کشور است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در سال گذشته در کشور سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۶ و یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به کمیته امداد برای اشتغال روستایی به کمیته امداد داده شد.

وی بیان کرد: امسال شش هزار میلیارد تومان تسهیلات در کشور ارائه می‌دهیم.

وی با بیان اینکه چهار هزار و ۱۰۳ شغل در این استان به برکت حمایت‌های کمیته امداد ایجاد شده است، ادامه داد: از این میزان اشتغال ۹۸ شغل در صنایع دستی، ۱۹۵ مورد در صنعت و معدن، ۷۴۲ مورد خدمات و… و. بوده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد: موضوع مشاغل خانگی بسیار مهم است و ۵۵ درصد مددجویان خانم‌های خانه دار هستند.

وی تاکید کرد: در مسکن دو هزار و ۴۴۰ واحد مسکونی به یاد تعداد شهدای استان احداث می‌شود که از این تعداد ۵۶۳ واحد در اختیار مددجویان چهارمحال و بختیاری قرار گرفت.

وی بیان کرد: اکنون نیاز است برای خانواده‌های یتیم دار و سه نفر به بالا دو هزار واحد دیگر نیز در استان احداث شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: امروز پنج میلیارد تومان به منظور از صندوق ضمانت در استان راه اندازی شده تا افرادی که دارای مدارک کامل و طرح لازم برای دریافت تسهیلات هستند اما ضامن ندارند برای اشتغال تسهیلات دریافت کند و از ضمانت استفاده کنند.