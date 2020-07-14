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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۵

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) :

۵۰ درصد مددجویان کمیته امداد زنان خانه دار هستند

۵۰ درصد مددجویان کمیته امداد زنان خانه دار هستند

شهرکرد- رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: ۵۰ درصد مددجویان کمیته امداد زنان خانه دار هستند که توسعه مشاغل خانگی زمینه ساز اشتغال آنها خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری ظهر سه شنبه در نشست اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: اشتغال از کارهای با برکت است که در استان چهارمحال و بختیاری خروجی مطلوبی داشته است.

وی گفت: بر اساس برنامه پنج ساله ششم سالانه از ۱۰۰ هزار اشتغال، ۷۰ هزار سهم کمیته امداد کشور است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در سال گذشته در کشور سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۶ و یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به کمیته امداد برای اشتغال روستایی به کمیته امداد داده شد.

وی بیان کرد: امسال شش هزار میلیارد تومان تسهیلات در کشور ارائه می‌دهیم.

وی با بیان اینکه چهار هزار و ۱۰۳ شغل در این استان به برکت حمایت‌های کمیته امداد ایجاد شده است، ادامه داد: از این میزان اشتغال ۹۸ شغل در صنایع دستی، ۱۹۵ مورد در صنعت و معدن، ۷۴۲ مورد خدمات و… و. بوده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد: موضوع مشاغل خانگی بسیار مهم است و ۵۵ درصد مددجویان خانم‌های خانه دار هستند.

وی تاکید کرد: در مسکن دو هزار و ۴۴۰ واحد مسکونی به یاد تعداد شهدای استان احداث می‌شود که از این تعداد ۵۶۳ واحد در اختیار مددجویان چهارمحال و بختیاری قرار گرفت.

وی بیان کرد: اکنون نیاز است برای خانواده‌های یتیم دار و سه نفر به بالا دو هزار واحد دیگر نیز در استان احداث شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: امروز پنج میلیارد تومان به منظور از صندوق ضمانت در استان راه اندازی شده تا افرادی که دارای مدارک کامل و طرح لازم برای دریافت تسهیلات هستند اما ضامن ندارند برای اشتغال تسهیلات دریافت کند و از ضمانت استفاده کنند.

کد مطلب 4973984

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