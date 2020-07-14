به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز سه شنبه در واکنش به اعلام آمار مرکز آمار ایران در رابطه با نرخ بیکاری لرستان، اظهار داشت: بخشی از این ارقام و آماری که اعلام می‌شود از دقت لازم و کارشناسی برخوردار نیست.

وی که با خبرنگار صدا و سیما سخن می‌گفت؛ با بیان اینکه ما اعتقاد داریم که بالاخره استان‌های زاگرس نشین متأسفانه کلاً سطح بیکاری آنها بالا بوده، ما نمی‌گوییم که سطح بیکاری لرستان پایین بوده یا قبلاً پایین بوده، همیشه بوده است، گفت: منتها اعدادی که این روزها اعلام می‌شود حتماً دقت لازم را ندارد، اشتباهات و گاهاً شیطنت‌هایی در آن بوده که باید آنها را اصلاح کنیم.

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بنا بر این گزارش، نرخ بیکاری لرستان در بهار ۹۹ از سوی مرکز آمار ایران به صورت نقطه‌ای ۲۱ درصد و در مجموع ۱۶.۳ درصد اعلام شده است.

همچنین میزان مشارکت اقتصادی در بهار امسال، ۳۹.۴ درصد اعلام شده که این میزان در بهار سال گذشته ۴۰.۷ درصد بوده است.

مرکز آمار ایران نسبت اشتغال را در بهار ۹۹ برای لرستان ۳۱.۱ درصد اعلام کرده که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۳۴.۱ درصد بوده است.