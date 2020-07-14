معاون رئیس جمهور از روند احداث تونل «زره» بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه بعد از ظهر سه شنبه در ادامه سفر یک روزه خود به این استان از روند احداث تونل زره بازدید کرد.

معاون رئیس جمهور در این بازدید با بیان اینکه تکمیل و بهره‌برداری از تونل نیازمند ۷۰ میلیارد تومان اعتبار است، اظهار کرد: اگر مسئولان استانی تقبل کنند این پروژه را تا دهه فجر به پایان برسانند کل اعتبار تخصیص داده می‌شود.

محمد باقر نوبخت افزود: طول مسیر این تونل ۱۳ کیلومتر است که تاکنون برای آن ۱۶۹ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی بیان کرد: تکمیل این تونل موجب کوتاه شدن ۳۳ کیلومتری مسیر شلمزار به ناغان می‌شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه ادامه داد: تاکنون ۹۶۰ متر از تونل زره حفر شده و ۵۲۰ متر باقی مانده است.

نوبخت با اشاره به اینکه توسعه راه‌ها از مهمترین اهداف دولت در این استان است، عنوان کرد: تکمیل این پروژه نقش مهمی در توسعه مناطق محروم استان دارد.

تونل «زره» در مسیر راه شلمزار - ناغان در حال احداث است و با احداث آن این مسیر کوتاه می‌شود.