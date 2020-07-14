  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۰۹

در چهارمحال و بختیاری؛

معاون رئیس جمهور از روند احداث تونل «زره» بازدید کرد

معاون رئیس جمهور از روند احداث تونل «زره» بازدید کرد

شهرکرد- محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه از روند احداث تونل زره در چهارمحال و بختیاری بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه بعد از ظهر سه شنبه در ادامه سفر یک روزه خود به این استان از روند احداث تونل زره بازدید کرد.

معاون رئیس جمهور در این بازدید با بیان اینکه تکمیل و بهره‌برداری از تونل نیازمند ۷۰ میلیارد تومان اعتبار است، اظهار کرد: اگر مسئولان استانی تقبل کنند این پروژه را تا دهه فجر به پایان برسانند کل اعتبار تخصیص داده می‌شود.

محمد باقر نوبخت افزود: طول مسیر این تونل ۱۳ کیلومتر است که تاکنون برای آن ۱۶۹ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی بیان کرد: تکمیل این تونل موجب کوتاه شدن ۳۳ کیلومتری مسیر شلمزار به ناغان می‌شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه ادامه داد: تاکنون ۹۶۰ متر از تونل زره حفر شده و ۵۲۰ متر باقی مانده است.

نوبخت با اشاره به اینکه توسعه راه‌ها از مهمترین اهداف دولت در این استان است، عنوان کرد: تکمیل این پروژه نقش مهمی در توسعه مناطق محروم استان دارد.

تونل «زره» در مسیر راه شلمزار - ناغان در حال احداث است و با احداث آن این مسیر کوتاه می‌شود.

کد مطلب 4974173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه