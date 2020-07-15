علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وقوع سیلاب و روان آب و جاری شدن آب در سطح جاده سبب مسدود شدن محور گلوگاه – دامغان شده بود، افزود: با تلاش نیروهای راهداری این مسیر پاکسازی و برای تردد آماده شد.

وی اظهار داشت: همچنین جاری شدن رواناب در محور ساری – گرگان در محدوده بهشهر – گلوگاه به دلیل بارش رگباری و جاری شدن سیلاب و نفوذ آب در جاده به صورت مقطعی مسدود شده است و تلاش راهداران برای بازگشایی ادامه دارد.

احمدی یادآور شد: در برخی مناطق استان نظیر لاریجان نیز شاهد وقوع سیلاب محلی بودیم و خوشبختانه این سیلاب‌ها خسارت‌های زیادی درپی نداشته است.

براساس اعلام هواشناسی مازندران، بیشترین حجم بارش‌ها به میزان ۹۸ میلی متر در عباس آباد بهشهر ثبت شده است.