  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۱۴

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران:

محور گلوگاه - دامغان باز شد/جاری شدن روان‌آب در محور ساری - گرگان

محور گلوگاه - دامغان باز شد/جاری شدن روان‌آب در محور ساری - گرگان

ساری- مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از بازگشایی محور گلوگاه – دامغان که براثر جاری شدن سیلاب مسدود شده بود، خبر داد.

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وقوع سیلاب و روان آب و جاری شدن آب در سطح جاده سبب مسدود شدن محور گلوگاه – دامغان شده بود، افزود: با تلاش نیروهای راهداری این مسیر پاکسازی و برای تردد آماده شد.

وی اظهار داشت: همچنین جاری شدن رواناب در محور ساری – گرگان در محدوده بهشهر – گلوگاه به دلیل بارش رگباری و جاری شدن سیلاب و نفوذ آب در جاده به صورت مقطعی مسدود شده است و تلاش راهداران برای بازگشایی ادامه دارد.

احمدی یادآور شد: در برخی مناطق استان نظیر لاریجان نیز شاهد وقوع سیلاب محلی بودیم و خوشبختانه این سیلاب‌ها خسارت‌های زیادی درپی نداشته است.

براساس اعلام هواشناسی مازندران، بیشترین حجم بارش‌ها به میزان ۹۸ میلی متر در عباس آباد بهشهر ثبت شده است.

کد مطلب 4975055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه