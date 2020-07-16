سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۵ تخت ICU با تمام تجهیزات پیشرفته توسط شورای راهبردی پتروشیمی به بیمارستان‌های جنوب استان شامل شهرستان‌های عسلویه، جم، کنگان و دیر اهداشده است.

وی تصریح کرد: ۲۵ تخت ICU با تمام تجهیزات پیشرفته نیز توسط وزارت بهداشت به بیمارستان‌های استان بوشهر اضافه‌شده است که هزینه این ۴۰ تخت بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان است.

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۳۳۴ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند.

کشمیری اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته ۶۵ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری‌شده‌اند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر ۱۶۲ مورد مثبت قطعی در بیمارستان‌های استان بستری هستند گفت: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته ۵۳ مورد از بستری‌های بخش‌های کرونایی در استان بوشهر باحال خوب از بیمارستان مرخص شده‌اند که از این تعداد ۳۵ مورد مثبت قطعی بوده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: متأسفانه یک نفر از همشهریان عزیزمان روز دوشنبه، دو نفر روز سه‌شنبه و ۹ نفر نیز روز چهارشنبه فوت‌شده‌اند و تست کرونای آنها امروز مثبت اعلام‌شده است که یک نوزاد ۲۳ روزه و مابقی در رده سنی ۳۸ تا ۸۲ سال هستند.

کشمیری بابیان اینکه هم‌اکنون ۵۱ مورد در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند افزود: از این تعداد در حال حاضر ۳۵ مورد از آن‌ها با کمک دستگاه نفس می‌کشند.