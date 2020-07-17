محل برگزاری بازی پرسپولیس و سپاهان در آسیا مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا در نهایت روز گذشته به صورت رسمی اعلام کرد که کشور قطر به عنوان میزبان دیدارهای باقیمانده لیگ قهرمانان آسیا به صورت تجمعی خواهد بود.

طبق برنامه پیش بینی شده، زمان برگزاری مرحله مقدماتی از ۱۴ تا ۲۴ سپتامبر (۲۴ شهریور تا ۳ مهر)، مرحله یک هشتم نهایی در ۲۶ و ۲۷ سپتامبر (۵ و ۶ مهر)، مرحله یک چهارم ۳۰ سپتامبر (۹ مهر) و نیمه نهایی ۳ اکتبر (۱۲ مهر) تعیین شده است.

روزنامه الرایه قطر امروز اعلام کرد بازی های تیم الدحیل قطر در گروه سوم در ورزشگاه الجنوب برگزار می شود.

پرسپولیس در این گروه با الدحیل همگروه است و بازی این دو تیم هم در تاریخ ۲۱ سپتامبر (۳۱ شهریور) انجام خواهد شد.

تیم السد هم در گروه چهارم با سپاهان، العین امارات و النصر عربستان همگروه است. قرار است بازی های این گروه در ورزشگاه البطولات انجام شود.

سپاهان هم روز ۲۴ سپتامبر (۳ مهر) با السد روبرو می شود.