تولید عسل ٢٤ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، فرهاد مشیرغفاری از رشد ۲۴ درصدی تولید عسل خبر داد و گفت: تولید عسل در کشور از ۹۰ هزار تن در سال ۹۷، به ۱۱۲ هزار تن تا پایان سال ۹۸ رسیده است.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش تعداد کلونی‌های زنبور عسل در سال ۹۸ خاطرنشان کرد: سرشماری زنبورستان‌ها هر سال در مهر ماه صورت می‌گیرد که تعداد زنبورستان‌ها به ۹۸ هزار زنبورستان رسید و کلونی‌ها با ۲۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۹۷، به حدود ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار کلونی رسید، که این امر به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی کشور بود.

وی افزود: طبق آمار اعلام شده، تولید گرده گل نسبت به سال ۹۷، ۳۴ درصد، بره موم ۷۷ درصد و موم ۵۳ درصد رشد داشته که نشان از استقبال زنبورداران به تولید محصولات زنبورعسل و استقبال مصرف کنندگان از این محصولات است.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور، با تأکید بر عدم وابستگی صنعت زنبورداری به واردات تصریح کرد: این صنعت هیچ گونه وابستگی به خارج ندارد، ارزبر و آب‌بر نبوده و ارزآوری برای کشور دارد، به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این بخش رشد یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در تعداد کلونی در دنیا رتبه چهارم را پس از هند، چین و ترکیه داریم و در تولید عسل هم رتبه چهارم را بعد از ترکیه، چین و آرژانتین دارا هستیم.

مشیرغفاری در رابطه با کسب دو مقام اول در مسابقات عسل لندن اظهار کرد: دو نمونه عسل را به رویداد بین‌المللی عسل لندن ارسال کردیم که بزرگترین رویداد بین‌المللی در زمینه عسل است و هر دو نمونه موفق به کسب مقام اول و مدال طلا شد که یک دستاورد بزرگ برای صنعت زنبورداری کشور محسوب می‌شود.

مشاور معاون وزیر با بیان اینکه در دو سال اخیر، پس از تدوین سند راهبردی توسعه زنبورداری کشور، ریل‌گذاری مسیر صنعت زنبورداری با اهداف و استراتژی‌ها شکل گرفت، گفت: هدفگذاری به سمت مسائل تخصصی و فنی پیش رفت و مؤسسات تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی و یونیدو در این زمینه ورود کردند که در این راستا دوره‌های تخصصی برای زنبورداران برگزار شد.

وی ادامه داد: این آموزش‌ها در زمینه محصولات دیگر کندوی زنبور عسل مانند موم، بره موم، گرده گل، ژل رویال و زهر زنبور عسل است که ارزش افزوده بالایی داشته و باعث خروج از فروش تک محصولی عسل می‌شود.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور با اشاره به اهمیت استفاده از عسل در افزایش ضریب ایمنی بدن در شرایط کرونا خاطرنشان کرد: میزان مصرف عسل و محصولات زنبورعسل در دوران کرونا افزایش یافته که به دلیل تأثیر بالای آن در افزایش ایمنی بدن است.

ورود موفق شرکت‌های دانش بنیان به صنعت زنبورداری کشور

مشیرغفاری تصریح کرد: پس از رونمایی از دستاوردهای صنعت زنبورداری در بهمن ماه ۹۸، شرکت‌های دانش بنیان به مقوله عسل ورود کردند و قرص ژل رویال پس از تولید در داروخانه‌ها عرضه شد.

وی افزود: با ورود شتاب دهنده‌ها و یونیدو، در شهریور ماه دستاوردهای جدیدی از این صنعت رونمایی خواهد شد و شرکت‌های دانش بنیان و فناور با مجموعه یونیدو همکاری خواهند داشت و به زودی شاهد محصولات و فرآورده‌های جدید در این زمینه خواهیم بود.

این مسئول اظهار داشت: ورود تشکل‌ها به این بخش و تلاش آن‌ها برای ایجاد کریدورهای صادراتی می‌تواند راه را برای صدور محصولات زنبور عسل و عسل ایران به اقصی نقاط جهان فراهم آورد و باعث جهش تولید در کشور شود.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور با بیان اینکه ۹۸.۶ درصد از کندوهای کشور مدرن و کمتر از ۱.۴ درصد سنتی هستند، تاکید کرد: ۲۰ درصد از زنبورداران کشور تحصیلات دانشگاهی دارند که نشان می‌دهد با وجود اطلاعات بالا در این زمینه، بهره‌برداری از تکنولوژی‌های روز مورد استفاده قرار گرفته است.