پویایی معدن فارس با تدوین نقشه راه معادن ممکن خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی بعد از ظهر شنبه در شورای معادن فارس گفت: در راستای برنامه ریزی برای کشف معادن جدید به استان فارس ۷۰۰۰ مترمربع اکتشاف در استان فارس در دستور کار قرار گرفته و با استفاده از نقشه راه معادن به دنبال تغییر نگرش در حوزه معادن هستیم.

عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس افزود: نقشه راه معادن استان فارس در حال تدوین است که دانشگاه شیراز نیز نقش مؤثری در تدوین این نقشه راه داشته این نقشه می‌تواند هدفمند کردن فعالیت‌ها در حوزه معدن را به دنبال داشته باشد و باعث شود تا معادن استان فارس با توجه به ظرفیت‌هایی که در این استان وجود دارد در عرصه‌های بین المللی شکوفا شوند.

وی افزود: یکی از اصلی‌ترین نیازهایی که در راستای تعیین نقشه راه معادن استان فارس نیاز بود تعیین بودجه برای این طرح بود که بودجه لازم برای این پروژه نیز در نظر گرفته شده و تأمین مالی صورت گرفته است.

استاندار فارس یادآور شد: یکی از اهدافی که کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی به دنبال آن هستند تحقق خواسته‌های مردمی در راستای افزایش سرمایه‌های اجتماعی است از این رو تمامی انتظارات مردمی در حوزه معادن در رأس فعالیت‌های کارگزاران نظام بوده و در تلاش است این چهار نسبت به تحقق انتظارات مردمی اقدام کنیم

وی ابراز امیدواری کرد: استان فارس ویژگی‌های مختلفی در حوزه‌ای معادن داشته و انتظار می‌رود با توجه به این ویژگی‌ها میزان سرمایه‌گذاری در این استان افزایش یابد استفاده از خاک نسوزی که در شمال استان وجود دارد می‌تواند کشور را در حوزه‌های مختلف بی‌نیاز کند این در حالی است که افزایش سرمایه‌گذاری با توجه به ویژگی‌های استان باعث افزایش تولید خالص ملی و در نتیجه افزایش بهره وری از حوزه معادن می‌شود.