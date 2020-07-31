سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه کرونا دارو و واکسن خاصی ندارد، رعایت نکات بهداشتی و توجه به پروتکل‌ها مهمترین راهکار پیشگیری از این بیماری است.

وی با اشاره به اینکه عدم توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی باعث افزایش افسارگسیخته کرونا و خسارت جبران‌ناپذیری می‌شود افزود: برای حمایت از مدافعان سلامت باید دستورات بهداشتی به صورت کامل رعایت شود.

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۰ بیمار جدیدی در بخش‌های کرونایی استان بستری شده و در این مدت ۵۶ بیمار با حال خوب مرخص شده‌اند.

کشمیری افزود: ۲۸۱ نفر در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۱۷۳ نفر مورد قطعی کرونا هستند و ۵۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند و ۲۳ نفر با دستگاه تنفس دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر از مثبت بودن آزمایش کرونای هفت نفر از جان‌باختگان در استان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.