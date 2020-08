به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، می‌گویند اگر با پنج فرد موفق نشست و برخاست داشته باشید، ششمین فرد موفق خودتان خواهید بود. از آنجایی که پیدا کردن افراد موفق کار چندان ساده‌ای هم نیست؛ اگر چنین کسانی را اطراف‌تان نمی‌شناسید یا امکان دوستی و معاشرت با آن‌ها را ندارید، نگران نباشید. واقعیت این است که کتاب‌های نوشته شده توسط افراد موفق می‌تواند جایگزین بسیار مناسبی برای پر کردن جای خالی این افراد در زندگی شما باشد. می‌توانید با خواندن این کتاب‌ها مستقیم سر اصل مطلب بروید و از ریز و درشت تجارب افراد موفق بهره‌مند شوید.

در این مطلب پنج کتاب بسیار مهم روانشناسی موفقیت را به شما معرفی می‌کنیم که همه افراد موفق از آموزش‌های طلایی این کتاب‌ها استفاده کرده‌اند؛ بنابراین عجیب نیست اگر شما نفر موفق بعدی باشید.

۱. نابخردی‌های پیش‌بینی پذیر

هر انسانی در زندگی‌اش مرتکب اشتباهات کوچک و بزرگی شده که بر مسیر زندگی او تاثیر گذار بوده است؛ تاثیراتی کوتاه مدت یا بلند مدت که اغلب با هیجانات زودگذر و دلایل پنهانی همراه بوده و بعداً منجر به پشیمانی شده است.

حالا اگر کسی پیدا شود که شما را از این اشتباهات باخبر کند و بگوید که این اشتباهات قابل پیش بینی هستند، دلایل مخفی شده پشت آن‌ها قابل شناسایی است چه می‌کنید؟ حداقلش این است که می‌توانید مطمئن شوید مقدار اشتباهاتتان بسیار کم خواهد شد و حرکتتان در مسیر موفقیت، راحت‌تر از همیشه خواهد بود.

شخصی که قرار است شما را از نیروهای پنهان تاثیر گذار برنحوه تصمیم‌گیری‌تان باخبر کند، دنیل آریلی نویسنده کتاب «نابخردی‌های پیش‌بینی پذیر» یا Predictably Irrational است. او در کتاب توضیح می‌دهد چطور تصمیم‌های هر انسانی سیستماتیک و قابل پیش بینی است و رفتارهای به ظاهر بی معنی افراد، چه معناهایی به دنبال دارد. خواندن این کتاب نه تنها در خودشناسی به شما کمک می‌کند، بلکه شناخت اطرافیان و چیزهایی را که در ذهن‌شان می‌گذرد هم آسان خواهد کرد.

۲. بی‌شعوری

کتاب بیشعوری (بی شعوری) تنها یک کتاب ساده نیست که نویسنده قصد داشته باشد قدرت طنازی‌اش را به رخ خواننده بکشاند. کسانی که این کتاب را خریده یا دانلود کرده‌اند، می‌دانند که خاویر کرمنت، نویسنده آن در بخشی از زندگی‌اش متوجه شده بدون اینکه بداند یک بی شعور بوده و سپس خودش را تغییر داده است. این کتاب نه تنها به شناخت دیگران، بلکه به شناخت بیشتر خود هم کمک می‌کند و مانع از قرار گرفتن خواننده در یک سیکل معیوب رفتاری می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم نسخه pdf این کتاب را از طریق خرید اینترنتی تهیه کنید، روی گوشی یا تبلت‌تان داشته باشید و هر بار که به آن نیاز داشتید، کتاب را باز کرده و با خواندنش خودتان را آرام کنید.

۳. تاثیر؛ روانشناسی فنون قانع کردن دیگران

موفقیت رابطه مستقیمی با قدرت شما در جلب نظر و قانع کردن دیگران به عنوان مشتری، کارمند یا حتی دوستان‌تان دارد. رابرت بی سیالدینی نویسنده کتاب تاثیر یا Influence: The Psychology of Persuasion ، یک روانشناس اجتماعی است که بیش از سه سال روی روش‌های قانع کردن دیگران و تاثیر گذاشتن روی آن‌ها کار کرده است و بعد از تحقیقات متعدد متوجه شده که الگوهای تاثیر گذاری روی مردم از شش اصل خارج نیست. او عصاره این شش اصل را در کتابش که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده و به چاپ رسیده است، در دسترس خواننده قرار داده است. بنابراین اگر شغل‌تان به طور مستقیم یا غیر مستقیم با تاثیر گذاری روی دیگران سر و کار دارد و باید بتوانید جواب «بله» را از آن‌ها بگیرید، فرصت را از دست ندهید و کتاب «تاثیر؛ روانشناسی فنون قانع کردن دیگران» را مطالعه کنید.

۴. اثر مرکب

یکی از بهترین کتاب‌هایی که طی سال‌های اخیر به موفقیتی بزرگ دست پیدا کرده است، کتاب «اثر مرکب» نوشته دارن هاردی است. دارن هاردی که خودش فردی بسیار موفق و ثروتمند است، اثر مرکب را به عنوان یک راهنمای کامل و جامع رسیدن به موفقیت نوشته و در دسترس علاقمندان قرار داده است.

در این کتاب شما با تمرین‌های بسیار ساده و عملی روزانه متوجه قدرت عادت‌هایتان خواهید شد و می‌توانید کم‌کم آن‌ها را تغییر دهید و مسیرتان را به سمت موفقیت باز کنید. هاردی تاکید دارد که می‌توان در طول هر روز روی عادت‌های مثبت هر چند کوچک تمرکز کرد و بعد از مدتی از ترکیب نتایج مثبت این عادت‌ها به موفقیت‌هایی در زمینه‌های بزرگتر زندگی رسید. از آنجایی که اثر مرکب کتابی است که می‌توان به عنوان یک اثر مرجع مرتب به آن مراجعه کرد و با مطالعه دوباره آن قوانین را در ذهن زنده نگه داشت؛ پیشنهاد می‌کنیم کتاب صوتی اثر مرکب را دانلود کنید. با این کار می‌توانید در هر شرایطی اعم از انجام کارهایی که به تمرکز زیادی نیاز ندارند، به قواعد کتاب گوش کرده و آن‌ها را ملکه ذهن‌تان کنید.

۵. قدرت تفکر بدون فکر

آیا از اینکه به صورت ناگهانی و بدون فکر کردن کافی جواب مثبت می‌دهید و تصمیم می‌گیرید، خسته شده‌اید؟ اگر این طور است، اولاً بدانید تعداد افرادی که مثل شما هستند، کم نیست. در مرحله دوم آگاه باشید که این رفتار شما قابل کنترل است و در مرحله سوم بدانید که برای کنترل این رفتار نیازی به کارهای خیلی عجیب ندارید، بلکه می‌توانید با خواندن یک کتاب، «قدرت تفکر بدون فکر» خودتان را از مخمصه تصمیم‌های نادرست آنی نجات دهید. مالکوم گلدول نویسنده The Power of Thinking without Thinking به شما آموزش می‌دهد که بتوانید در لحظه بدون آنکه خطا کنید و زمان را از دست دهید، فکر کرده و تصمیم بگیرید. او آموزش می‌دهد که کدام یک از تصمیم‌های غریزی ارزش حساب شدن دارند و کدام را باید دور انداخت. با خواندن این کتاب می‌توانید مراقبت بیشتری از خودتان و تصمیم‌هایتان داشته باشید و سریع‌تر در مسیر موفقیت حرکت کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.