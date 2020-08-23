به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا که در کنترل حزب دموکرات است؛ ضمن تصویب بسته مالی ۲۵ میلیارد دلاری حمایت از اداره پُست، با اعمال هرگونه تغییری که حین برگزاری انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰، روند رایگیری پُستی را تحتالشعاع قرار دهد؛ مخالفت کرد.
لایحه پیشنهادی مجلس نمایندگان با جلب نظر مساعد شماری از نمایندگان جمهوریخواه این مرجع قانونگذاری، با ۲۵۷ رای موافق در برابر ۱۵۰ رای مخالف، به تصویب رسید.
اکنون نوبت مجلس سنا است که این لایحه را مورد ارزیابی قرار دهد حال آنکه انتظار میرود اکثریت جمهوریخواه این مرجع قانونگذاری، در حمایت از دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، به آن رای منفی بدهند.
ترامپ به دفعات با طرح احتمال تقلب انتخاباتی و به درازا کشیدن روند شمارش آرای انتخابات پُستی، این روش رایگیری را زیر سوال برده و میگوید حتی در صورت تصویب سنا، قانون مورد نظر را امضا نخواهد کرد.
این در حالی است که حزب دموکرات نیز میگوید قصد ترامپ سرکوب رایدهندگان دموکراتی است که اغلب از شیوههای رایگیری غیابی استقبال میکنند.
