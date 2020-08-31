قدردانی مدیرکل تبلیغات اسلامی از رعایت پروتکل ها در دهه اول محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان با صدور پیامی از گروههای ستادی و مردمی که در برپایی مراسم سوگواری دهه اول محرم مشارکت داشته و پروتکلها را رعایت کردند، قدردانی کرد.
در متن پیام وی آمده است:
خداوند را شاکریم در این برهه از زمان که هجمههای فرهنگی بیگانگان، امت اسلامی، نهضت حسینی و مردم ولایت مدار ایران اسلامی را هدف قرار داده است؛ به فضل او و با استمداد از روح عرشی و قدسی سیدالشهداء (ع) و با همت خالصانه و بی بدیل تشکلهای دینی و انقلابی به رغم برخی از محدودیتها، توانستیم محرمی دیگر و عاشورایی متفاوتتر را رقم زنیم.
در حالیکه ویروس منحوس کرونا، جهان را به مبارزهای بس خطرناک میطلبید، حلقه اتحاد مؤمنین و مسلمین و دلدادگان به حریم حسینی با رعایت تمامی دستورالعملهای بهداشتی فشردهتر شده و هم و غم خود را معطوف به برگزاری عزاداری کم نظیری کردند؛ امید است این قدمها و عرض ارادتهای عاشقانه و مجدانه مورد رضایت حضرت حق قرار گیرد.
اینک بر خود فرض میدانیم از گروههای ستادی و مردمی که یاریگر این حرکت عظیم و حماسی بوده اند؛ از جمله علما و روحانیون، مسئولان ارشد استانی و سایر دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و نهادهای انقلابی، اصحاب رسانه، هیئات مذهبی، مداحان و شاعران آئینی، قرآنیان و همه کسانی که به هر شکل، گوشهای از این بار سنگین را به دوش گرفته اند و در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و همگام با ستاد ملی کرونا با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی که ضامن جمله «هم عرض ارادت و هم حفظ سلامت» بود را جامع عمل پوشانده اند، به عنوان خادم تشکلهای دینی و انقلابی تقدیر و تشکر وافر خود را ابراز میکنم. ان شاءالله که این عزاداریها و قدمهای خیر شما نزد پروردگار مأجور و محفوظ خواهد بود.
همچنین، حجت الاسلام رضا دیلمی، معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان از حماسه سازان مکتب عاشورا که با حفظ سلامت، ارادتی فاخر به ساحت قدسی سیدالشهدا (ع) آفریدند، قدردانی کرد.
در متن پیام وی آمده است:
اَعْظَمَ اللهُ اُجُورَنا وَاُجورَکُم بِمُصابِنا بِالْحُسَین عَلَیه السَّلامُ وَجَعَلَنا وَاِیّاکُم مِنَ الطّالِبین بِثارِه مَعَ وَلِیِّه الاِمامِ المَهدِی مِن الِ مُحمدٍ عَلیهِمُ السَّلام
با عرض تسلیت و خدا قوت محضر اعزه و هم سنگران گرانقدرم در ستادهای شهرستانی و قرارگاه استانی محرم، از زحمات خالصانه، مجدانه و مجاهدتهای فاخر شما و همه مسئولان شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان، تشکلهای دینی و انقلابی، شبکه تبلیغی، اصحاب رسانه و همه سروران در بسط فرهنگ عاشورا با حفظ دستورالعملهای ستاد مقابله با کرونا که باعث مباهات و سند دیگر افتخار این ملت شریف، نجیب و ولایت مدار شد، صمیمانه سپاسگزارم.
به حق که گلستان آئینه تمام نمای وحدت و انسجام اسلامی و خاستگاه عرض ارادت به فخر کائنات، نبی مکرم اسلام و اولاد اطهرش است. اجر همگی با سیدالشهدا (ع)
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