مدیرعامل و سرمربی جدید تیم فوتبال ملوان بندر انزلی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در مراسمی با حضور اصحاب رسانه «پژمان نوری» به عنوان مدیر عامل باشگاه ملوان بندرانزلی و «مازیار زارع» به عنوان سرمربی ملوانان معارفه شدند.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندر انزلی با اشاره به بدهی ۱.۵ میلیارد تومانی باشگاه به «سرگئی پاشنکو» دروازه بان اسبق این تیم، اظهار کرد: این بدهی سبب بسته شدن پنجره نقل و انتقالات در همه رده‌های سنی به روی ملوانان شده است.

پژمان نوری با اشاره به کاهش بدهی تیم ملوان از ۱۸ میلیارد به ۹ میلیارد تومان، افزود: تقویت تیم‌های پایه باشگاه ملوان یکی از مهمترین برنامه‌های باشگاه در فصل پیش رو است و این تیم باید مانند دهه‌های گذشته به تیم‌های پایه خود متکی شده و بازیکن سازی کند.

نوری با اشاره به اینکه درآمد زایی یکی از برنامه‌های مهم باشگاه ملوان است، تاکید کرد: ملوان باید به اصل خود بازگردد و برای صعود به لیگ برتر باید بسترها و شرایط لازم فراهم شود.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندر انزلی ادامه داد: معتقدم اگر ملوان تا الان سرپا مانده بخاطر هواداران و پیشکسوتان و حمایت‌های بی دریغ نیروی دریایی بوده است.

می‌خواهم از ملوان تیم جنگنده‌ای بسازم

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه ما امانت دار مردم هستیم، اظهار کرد: بومی گرایی مهمترین اصل باشگاه ملوان بندر انزلی است.

مازیار زارع با بیان اینکه قول می‌دهم تیم جنگنده‌ای بسازم که بازیکنان آن با تمام وجودشان برای سربلندی و اصالت ملوان به میدان بروند، افزود: اعضای کادر فنی و بازیکنان ملوان، تلفیقی از تجربه و جوانی خواهند بود.

زارع افزود: ملوانان فصل گذشته شرایط مطلوبی نداشته و دنبال آن هستم که سطح کیفیت تیم ملوان ارتقا یابد.

وی تصریح کرد: بازیکنان باید کاملاً در اختیار باشگاه ملوان باشد چون نام ملوان برایم مهم‌تر از هرچیزی است.