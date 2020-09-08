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۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۳۶

امروز با سخنرانی آیت الله جوادی آملی؛

کنفرانس بین المللی اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر آغاز می‌شود

کنفرانس بین المللی اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر آغاز می‌شود

به همت دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی نخستین کنفرانس بین المللی «اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر با محوریت بیماری کرونا» از 18 تا 20 شهریورماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین کنفرانس بین المللی «اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر با محوریت بیماری کرونا» به مدت سه روز از هجدهم تا بیستم شهریور با پیام آیت الله العظمی جوادی آملی و به همت دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی و همکاری بیش از بیست نهاد حوزوی دانشگاهی ملّی و بین المللی برگزار خواهد شد.

کنفرانس بین المللی «اخلاق، الهیات، و بلایای فراگیر» به مدت سه روز به همت دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی و همکاری بیش از بیست نهاد حوزوی دانشگاهی ملّی و بین المللی برگزار خواهد شد.

رحیم دهقان دبیر علمی این همایش، ضمن بیان این خبر گفت: این همایش با پیام علمی آیت الله جوادی آملی در روزهای هجدهم تا بیستم شهریور و در قالب هشت پنل تخصصی و با حضور اساتیدی از داخل و خارج کشور برگزار می‌شود.

دبیر علمی همایش اذعان کرد؛ آیت الله سیدمصطفی محقق داماد، غلامرضا اعوانی، محسن جوادی، پروفسور محمد لگنهاوزن، و جمیله علم الهدی از جمله سخنرانانی هستند که در پنل افتتاحیه همایش در باب کرونا، حرفه پزشکی، و چالش‌های اخلاقی دینی ناشی از بلایای فراگیر سخن خواهند گفت.

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کد مطلب 5018385

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