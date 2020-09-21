ایربگ موتورسیکلت جان راننده را نجات می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حق امتیاز اختراع جدیدی برای حفظ ایمنی راننده موتورسیکلت ارائه شده است. این حق امتیاز به ایربگ تعلق دارد که در صورت تصادف از صندلی موتورسیکلت بیرون می جهد و مانند پیله راننده را در برمی گیرد و در برابر جراحات از او محافظت می کند.

استارت آپ « Airbag for Bike» این حق امتیاز را ثبت کرده و همچنین چند تصویر از آن در وب سایت شرکت منتشر شده است. این استارت آپ ادعا می کند با کمک این فناوری می توان جان میلیون ها انسان را نجات داد.

البته هنوز مشخص نیست نمونه اولیه این ایربگ ساخته یا آزمایش شده است.