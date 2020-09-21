به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ترفع مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در آستانه «هفته دفاع مقدس» با تاکید بر اینکه جانبازان عزیز، جان خود و سلامتی خویش را برای دفاع از کشور و مردم به خطر انداختند و با خدای خود معامله کردند و پاسخ‌گویی به مطالبات این عزیزان و شهروندان دارای معلولیت همچون سایر شهروندان، کوچک‌ترین دِینی است که خود را به اَدایِ آن موظف می‌دانیم، گفت: بر این اساس، شرکت واحد وظیفه خود می‌داند که تا جای ممکن، با مناسب‌سازی ناوگان اتوبوسرانی و ارائه خدمات ویژه به افراد دارای معلولیت، امکان حضور این افراد را در جامعه تسهیل کند.



ترفع فعالیت سامانه حمل و نقل ویژه معلولان و جانبازان با عضویت بیش از ۴ هزار شهروند دارای معلولیت را که روزانه از خدمات این سامانه استفاده می‌کنند، از جمله خدمات انحصاری شرکت واحد به این عزیزان نام برد و افزود: این سامانه متشکل از ۷۴ دستگاه اتوبوس مناسب‌سازی‌شده و ۶۲ دستگاه وَن ویژه معلولان است.

وی با اشاره به اینکه ۵ میلیارد تومان برای خرید خودروی مخصوص جانبازان و معلولان تخصیص داده شده اما مناقصه برگزار شده برنده‌ای نداشته است، اظهار کرد: البته همچنان پیگیر خرید این خودروها هستیم تا بتوانیم پاسخگوی تعداد بیشتری از این عزیزان باشیم.

ترفع با بیان اینکه علاوه بر این، بخش اعظم ایستگاه‌های خطوط تندرو برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی شده‌اند، تصریح کرد: این اقدام و پیش‌بینی صندلی ویژه توان‌خواهان در اتوبوس‌های بی آر تی، استفاده از ناوگان اتوبوسرانی را برای این عزیزان امکان‌پذیر کرده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعلام اینکه از بیش از ۴ هزار عضو سامانه حمل و نقل ویژه جانبازان و معلولان، تعداد ۳۲۰۰ نفر از ویلچر و ۳۰۰ نفر نیز از عصا و واکر استفاده می‌کنند و همچنین تعداد ۵۰۰ نفر از آنها نیز نابینا هستند، خاطرنشان کرد: سامانه جانبازان و معلولان شرکت واحد از مجموعه‌های منحصر به فرد ناوگان‌های اتوبوسرانی در سطح دنیاست که به صورت اختصاصی صرفاً به شهروندان دارای معلولیت خدمات ارائه می‌دهد.