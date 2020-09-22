دستور کار جلسه سه شنبه شورای شهر تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دویست و سی و هشتمین جلسه شورا، در روز سه‎شنبه یکم مهر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲ در محل تالار اصلی شورا برگزار می‎شود.

این جلسه با ارائه گزارش محسن حدادیان رابط شورایاری منطقه ۸ و دبیر محله نارمک آغاز خواهد شد.

پس از گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، به ادامه طرح «الزام شهرداری تهران به تهیه رمزینه پاسخ سریع (Q.R. cod) برای آثار ارزشمند معاصر، بافت و بناهای تاریخی و گردشگری و مکان رویدادهای شهر تهران» پرداخته می‎شود.

سپس یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص «برنامه عملیاتی اقدامات و زمان بندی اجرایی جهت عرضه سهام شرکت‌های خدماتی کالای شهروند و همشهری در بازار سرمایه» و یک فوریت لایحه شهرداری تهران در خصوص «برنامه تحقق شهر بیدار در تهران» مورد بررسی قرار می‎گیرد.

در ادامه انتخاب ۲ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای ناظر موضوع بند ششم (۶) ذیل ماده دهم (۱۰) مصوبه «طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همچنین در جلسه فردا بررسی لایحه «سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری تهران» و همچنین بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به تاسیس موزه کودکان شهر تهران» و قرائت گزارش کمیسیون اصلی (فرهنگی، اجتماعی) در دستور قرار خواهد گرفت.

انتخاب یک کارشناس متخصص در امور فنی و شهرسازی جهت عضویت در ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده صد موضوع بند (ب) تبصره پنجم با توجه به پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری و همچنین انتخاب یک نماینده از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا موضوع بند دوازدهم ذیل ماده سوم مصوبه (طرح حمایت از بنیاد خانواده) با توجه به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی از دیگر دستورهای جلسه فردا خواهد بود.

در این جلسه همچنین صورتجلسه چهل و دومین، چهل و سومین و چهل و چهارمین جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران بررسی خواهد شد.

همچنین لایحه شهردار تهران در خصوص «معرفی کارشناسان و اعضای پیشنهادی شورای سازمان‎ها و مجمع شرکت نوسازی عباس آباد» موضوع انتخاب ۲ نفر کارشناس متخصص جهت عضویت در شورای سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در اجرای بند "د" ذیل ماده هشتم (۸) اساسنامه شرکت مذکور بررسی و قرائت گزارش کمیسیون (برنامه و بودجه) انجام خواهد شد.

در پایان نیز لایحه شهردار تهران در خصوص «معرفی کارشناسان و اعضای پیشنهادی شورای سازمان‎ها و مجمع شرکت نوسازی عباس آباد»، «موضوع انتخاب ۲ نفر کارشناس متخصص جهت عضویت در شورای سازمان سرمایه‎گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران» در اجرای بند "د" ذیل ماده هشتم (۸) اساسنامه شرکت مذکور بررسی و قرائت گزارش کمیسیون (برنامه و بودجه) صورت می‎گیرد.