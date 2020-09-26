شکایت به دادگاه CAS آخرین راهکار الهلال بعد از حذف از آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، «سلطان المهوس» خبرنگار عربستانی در توییتر خود مسیر اعتراض باشگاه الهلال عربستان به کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از حذف از رقابت های لیگ قهرمانان را به این ترتیب توضیح داد:

۱- نامه به کمیته انضباطی AFC

۲- در اولین جلسه کمیته انضباطی، بدون مشارکت «یاسر المسحل» عضو سعودی این کمیته، تصمیم گیری می شود

۳- در صورت عدم پذیرش اعتراض باشگاه الهلال و داشتن حق تجدیدنظر ، اعتراض الهلال در کمیته استیناف صورت می گیرد

۴- در صورت عدم پذیرش در کمیته استیناف، به دادگاه CAS مراجعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه الهلال عربستان در حالی که صعودش از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا قطعی شده بود، به خاطر تعداد زیاد اعضای کرونایی و بر اساس قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا، از این رقابت ها کنار گذاشته شد.

این در حالی است که کارشناسان ورزشی عربستان هم امید چندانی به نتیجه گیری الهلال در دادگاه عالی ورزش ندارند.