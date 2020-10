ویتامین های طبیعی مقابله با کرونا را بشناسیم

سید علی کشاورز، در خصوص ویتامین هایی که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کنند، به خبرنگار مهر، گفت: همانطور که می دانید در روزهای افزایش شیوع و ابتلا ویروس های کرونا و آنفلوانزا هستیم بنابراین در چنین شرایطی باید مصرف قندها و شیرینی ها به حد متعادلی رسیده و همچنین مصرف انواع نوشابه ها یا به حداقل و یا حذف برسند.

وی با اشاره به سه ویتامین C ، D و A در تقویت سیستم ایمنی بدن، اظهار داشت: همانطور که می دانید تامین نیازهای بدن با بیشتر ویتامین ها امری ضروری است به این شکل که هر نوع از ویتامین برای یک بخش از بدن مفید و ضروری هستند اما سه ویتامین C ،D و A از نیازهای ضروری روزهای افزایش شیوع و ابتلا به کرونا هستند. اما اگر بخواهیم به منابع غذایی این سه ویتامین اشاره کنیم باید بگوییم ویتامین C در انواع میوهای فصل پاییز و زمستان وجود دارد. برای مثال پرتقال، نارنگی، گریپ فروت منابع غنی این ویتامین هستند. همچنین سبزی هایی با رنگ سبز تیره مثل جعفری منبع بسیار زیاد این ویتامین است به شکلی که شما با مصرف یکی از میوه های این فصل ۲۵ تا ۴۰ گرم ویتامین C دریافت می کنید اما تنها با مصرف مقدار بسیار کم جعفری تا ۸۰ گرم از این ویتامین را دریافت خواهید کرد.

مشاور و متخصص تغذیه و رژیم درمانی، با اشاره به مصرف قرص های جوشان برای تامین ویتامین C مورد نیاز بدن، افزود: خوشبختانه تامین ویتامین C مورد نیاز بدن به راحتی از طریق سفره ایرانی امکان پذیر است و تا زمانی که می توان از سبزی ها و میوه ها برای تامین این ویتامین بهره برد مصرف قرص ها دلیلی ندارد هرچند که منع نمی شود.

کشاورز بیان کرد: تامین ویتامین D به اندازه کافی از طریق غذاها و مواد خوراکی امکان پذیر نیست و طبق آخرین تحقیقات ما در دانشکده تغذیه علوم پزشکی ایران ۸۰ درصد از زنان و مردان ما به تفکیک شهر و روستا از کمبود ویتامین D رنج می برند و این هیچ ربطی به نوع پوشش ندارد و بیشتر با عدم استفاده درست ما از نور آفتاب در ارتباط است. بنابراین باید گفت مصرف قرص های ویتامین D با ۵۰ هزار واحد بین المللی به صورت ماهانه و یا برای افرادی که مقدار ویتامین D در آنها میزان پایین تری دارد قرص هایی با هزار تا چهار هزار واحد بین المللی به صورت مصرف هر شبانه روز برای تامین این ویتامین کفایت می کنند، بدیهی است افرادی که سطح این ویتامین در بدن آنها زیر ۲۰ باشد باید تزریق آمپول های ۳۰۰ واحدی را در اولویت قرار دهند.

این متخصص تغذیه در ادامه به منابع طبیعی تامین ویتامین A پرداخت و عنوان کرد: توجه به این نکته همواره امری ضروری است که برای دریافت و تامین ویتامین A مورد نیاز بدن مصرف شیر، لبنیات و سبزی پخته از واجبات است برای مثال غذاهایی مانند قرمه سبزی و یا کوکوسبزی، آش، سوپ پیش ساز ویتامین A و حتی B هستند.

کشاورز در پایان به توصیه های تغذیه ای در زمان ابتلا به بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: در زمان ابتلا به کرونا مصرف لبنیات به خصوص شیر باید از سبد غذایی حذف شود اما تا قبل از آن از مصرف میوه ها و سبزیجات نباید غافل شد. سبزیجاتی مانند کدو، بادمجان، قارچ، بامیه، کرفس و کلم به تنهایی و به صورت خام منبع ویتامین C و به صورت پخته منبع ویتامین A هستند.