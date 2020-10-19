رایزنی وزارت علوم برای تمدید مجدد بسته رایگان اینترنت اساتید

علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینترنت رایگان اساتید گفت: معاونت آموزشی وزارت علوم در حال رایزنی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است تا یک بار دیگر تخصیص ۱۲۰ گیگ اینترنت رایگان به اساتید دانشگاه‌ها تمدید شود.

وی ادامه داد: تعدادی از اساتید دانشگاه‌ها هستند که هنوز بسته اینترنت رایگان اساتید را دریافت نکرده اند برای همین وزارت علوم درصدد است تا با رایزنی با وزارت ارتباطات یک بار دیگر آن را برای اساتید تمدید کند.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در راستای حمایت از آموزش مجازی ۱۲۰ گیگابایت اینترنت رایگان به اساتید دانشگاه ارائه داد.

وزیر ارتباطات درباره اختصاص اینترنت به اساتید دانشگاهی و دانشجویان در سراسر کشور عنوان کرده بود: تا ۱۵ مهر بسته رایگان اینترنت حدود ۴۶ هزار استاد دانشگاه فعال می‌شود

وی اعلام کرده بود: نزدیک به ۱۰۴ هزار نفر از اساتید دانشگاهی در سراسر کشور از طریق نامه‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و همچنین دانشگاه آزاد درخواست دریافت اینترنت کرده اند که از این تعداد حدود ۴۶ هزار نفر از متقاضیان درخواست استفاده از طرح رایگان اینترنت وزارت ارتباطات را دارند که در این رابطه باید بگویم به طور کلی ۱۵ مهرماه بسته اینترنت اساتید فعال خواهد شد.

آذری جهرمی همچنین عنوان کرده بود: تمامی هزار و ۱۰۰ دانشگاه کشور به شبکه فیبر نوری متصل می‌شوند که البته عملیات اجرایی آن آغاز شده است. یکی دیگر از تصمیمات این بود که وزارت ارتباطات خدمات ابری را برای توسعه آموزش مجازی دانشگاه‌ها ایجاد کند که آن هم در حال انجام است.