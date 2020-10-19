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۲۸ مهر ۱۳۹۹، ۹:۲۱

پلیس فرودگاه مهرآباد به دوربین روی لباس مجهز می‌شود

پلیس فرودگاه مهرآباد به دوربین روی لباس مجهز می‌شود

فرمانده پلیس فرودگاه مهرآباد از مجهز شدن نیروهای انتظامی مستقر در این فرودگاه به دوربین البسه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرودگاه بین المللی مهرآباد، فرمانده پلیس فرودگاه بین المللی مهرآباد از مجهز شدن پلیس و عوامل انتظامی فرودگاه مهرآباد به دوربین البسه خبر داد و گفت: این اقدام به منظور تحقق عدالت قضائی و برقراری امنیت انجام گرفته است.

سرهنگ حجازی گفت: در هفته نیروی انتظامی اجرای این طرح از محورهای طرح‌های تحولی و در راستای صیانت از حقوق شهروندی بوده و کلیه اقدامات مأموران پلیس به طور مستمر ثبت و ضبط و نظارت لحظه‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: نصب دوربین بر روی لباس مأموران خصوصاً در ورودی ترمینال‌های فرودگاه مهرآباد موجب استاندارد شدن رفتار کارکنان در مواجهه با مراجعان و حفظ حقوق شهروندی است.

کد مطلب 5051223

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