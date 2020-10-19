به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرودگاه بین المللی مهرآباد، فرمانده پلیس فرودگاه بین المللی مهرآباد از مجهز شدن پلیس و عوامل انتظامی فرودگاه مهرآباد به دوربین البسه خبر داد و گفت: این اقدام به منظور تحقق عدالت قضائی و برقراری امنیت انجام گرفته است.

سرهنگ حجازی گفت: در هفته نیروی انتظامی اجرای این طرح از محورهای طرح‌های تحولی و در راستای صیانت از حقوق شهروندی بوده و کلیه اقدامات مأموران پلیس به طور مستمر ثبت و ضبط و نظارت لحظه‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: نصب دوربین بر روی لباس مأموران خصوصاً در ورودی ترمینال‌های فرودگاه مهرآباد موجب استاندارد شدن رفتار کارکنان در مواجهه با مراجعان و حفظ حقوق شهروندی است.