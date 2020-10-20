تداوم آلودگی هوای اراک در ششمین روز متوالی/ناسالم برای همه گروهها

رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای ششمین روز متوالی اطلاعات ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر اراک، شاخص کیفیت هوا را در ساعت ۷ صبح امروز سه شنبه ناسالم برای تمام گروهها نشان داد که حاکی از تداوم شرایط ناسالم هوای شهر اراک است.
وی ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون را آلاینده اصلی به وجود آمدن شرایط ناسالم هوای اراک عنوان کرد و افزود: بالاترین شاخص آلودگی با عدد ۱۵۳ مربوط به ایستگاه استانداری واقع در میدان حافظیه بوده است.
مدیرکل محیط زیست استان مرکزی ️با اشاره به تداوم وضعیت شاخص کیفیت ناسالم هوای اراک بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی عنوان کرد: با توجه به تداوم آلودگی و تشدید شیوع بیماری کرونا و امکان اثرات زیانبار همزمان این دو عامل برای مبتلایان باید از هر گونه رفت آمد در محیطهای شلوغ و پر رفت و آمد خودداری شود.
میرزایی افزود: با توجه به تشدید آلودگی هوای شهر اراک توصیه میشود، تمام بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت بدنی در فضای باز جدا خودداری کنند.
به گفته وی دقت در هنگام سوختگیری در جایگاهها و جلوگیری از سر ریز شدن بنزین و سایر سوختها لازم است و از هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا میشود مانند روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری و عمرانی و مانند آن بایستی پرهیز شود.
