به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت شنبه شب با حضور در بخش خبری شبکه اول سیما، اظهار داشت: امروز خدمت رهبر معظم انقلاب جلسه ستاد مبارزه با کرونا را داشتیم و از طرف خودم از رهبر انقلاب تشکر می‌کنم که شرایطی را فراهم کردند که با پشتکار بیشتر به فعالیت خود ادامه دهیم تا دولت، با جدیت و آرامش بیشتر مسائل را حل کند.

وی یادآور شد: در ستاد کرونا تصمیم گرفتیم در شهر تهران کارمندان ۵۰ درصد در سر کار حاضر شوند. مدیران دستگاه‌ها موظفند با برنامه ریزی، در انجام امور خللی ایجاد نشود و پاسخگوی مراجعه کنندگان باشند. دولت الکترونیک نیز این امکان را می‌دهد که خدمات غیر حضوری به مردم انجام شود.

سخنگوی دولت عنوان کرد: در شهرهایی که پروتکل مراعات نشده و میزان شیوع و مرگ ومیر بالا بوده، تصمیم گرفتیم جز مشاغل اول مثل نیروی انتظامی، امنیت و بیمارستان‌ها و خدمات عمومی و مواد غذایی و… بقیه تعطیل شوند؛ ورزشگاه‌ها، اماکن، تئاتر، سینما، نمازهای جماعت، مراسم عبادی و مذهبی تا یک هفته فعلاً تعطیل خواهد بود و بعد از یک هفته برای تمدید شرایط را ارزیابی می‌کنیم و این شرایط تا دو هفته قابل تمدید است.

ربیعی با بیان اینکه «در تهران، ورامین و دماوند وضع نامناسبی داریم و ممکن است اگر تا آبان وضع بهتر شود شرایط را تغییر دهیم» توضیح داد: در تهران به مدیران اعلام کردیم نیمی از کارمندان در محل کار حضور نیابند و این اتفاق در حمل و نقل عمومی و مترو اثر دارد و با کاستن از کارمندان دولت، شرایط بهتر می‌شود.

وی افزود: ادامه این سیاست‌ها بستگی به شرایط دارد اما اگر نتوانیم آمار را کنترل کنیم، سیاست‌های سختگیرانه‌تری را پیگیری می‌کنیم. امروز نیز کمیته‌های مختلف در دستگاه‌های ذی ربط مشغول به کار بودند و بر اساس آموزش و با رویکرد اطلاع رسانی و کنترل و نظارت و قواعد سختگیرانه، جلساتی داشتیم و در سختگیری جرایم نیز با شدت بیشتری شرایط را پیگیری می‌کنیم. ما ناگزیریم برای افرادی که تبعیت نمی‌کنند موارد بازدارنده در نظر بگیریم.

سخنگوی دولت درباره محدودیت‌های ۴۳ شهر گفت: درباره این شهرها و مشاغلی که حق فعالیت در آنها را ندارند همین امروز روی سایت دولت اطلاع رسانی شد و استانداران موظف به پیگیری هستند و نیروی انتظامی و بسیج و بازرسان وزارت بهداشت و بخشداری و استانداری‌ها بر انجام پروتکل‌ها نظارت خواهند کرد و جز مشاغل بخش اول، همه مشاغل تعطیل خواهند بود و اگر کسی رعایت نکند با برخوردهای جدی روبرو می‌شود.

ربیعی یادآور شد: وزارت بهداشت در ارتباط با مسائل بهداشتی اطلاع رسانی می‌کند؛ رهبر انقلاب فرمودند چندگانه درباره تصمیمات حرف زده نشود تا مردم دچار تردید شوند و این ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد و در جلسه آینده کرونا در این باره و برای اطلاع رسانی واحد تصمیم گیری می‌کنیم.

وی تأکید کرد: تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا روی زمین نمی‌ماند؛ ما نیاز به همکاری‌های میان‌بخشی بیشتری داشتیم و ستاد عملیاتی نیز در اجرا نظارت می‌کند و این مهم، موانع را برطرف و هم‌افزایی دستگاه‌ها را نیز در پی دارد و بزودی رئیس جمهوری، رئیس قرارداد اجرایی کرونا را معرفی خواهد کرد و اثربخشی ستاد افزایش می‌یابد.

سخنگوی دولت درباره بیمه بیکاری افراد بیکار شده بر اثر کرونا که در بیانات امروز رهبر معظم انقلاب به آن تاکید شده بود، توضیح داد: ۶ میلیون شغل رسمی و غیر رسمی بر اثر کرونا دچار تهدید شد که از این میان ۳.۵ میلیون آن شغل رسمی و ۲.۵ میلیون دیگر، شغل غیررسمی بودند و اوضاع برای ما بسیار سخت بود. همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند، سه منحنی اقتصاد و امنیت و سلامت باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرد و سلامت در اولویت ماست. در شرایط اقتصاد کشور که تخت فشار است، ۱۴ هزار میلیارد وام برای ۵۴۴۴ هزار کار پیش بینی کردیم و از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری که از بازار کار خارج شدند، بیش از یک میلیون و ۱۰ هزار نفر تحت بیمه قرار گرفتند.

ربیعی ادامه داد: امروز در وزارت رفاه جلسه‌ای داشتیم که چگونه افرادی که بیکار بودند و لطمه بیشتری دیدند و افرادی که بیکار شدند و بیمه ندارند، تحت پوشش قرار دهیم. باید کار کارشناسی انجام و منابع تأمین شود تا پوشش بیمه بیکاری را برای این افراد داشته باشیم. دوران تحریم و کرونا سختی‌های مضاعفی داشت اما ما کنار مردم هستیم.